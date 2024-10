Horóscopo semanal: previsão dos signos de 28 de outubro a 03 de novembro de 2024

O Sol em Escorpião formará bom aspecto com Saturno, bem como conjunção com a Lua na metade da semana. Isso apontará para um período de Lua Nova, em que será possível lidar com as sombras de maneira mais consciente e responsável.

Por sua vez, Mercúrio em Escorpião fará aspectos favoráveis com Marte, Netuno e Plutão, mas também aspecto tenso com Urano. Esses movimentos sugerem uma fase desafiadora. Afinal, a mente ficará mais ativa e ansiosa. Ademais, haverá a possibilidade de pensar e falar de forma mais abrupta, o que levará a conflitos.

Vênus seguirá em Escorpião e fará aspecto tenso com Júpiter e Saturno. Isso indica que, apesar do desejo de harmonizar as relações, haverá um contato maior com medos e inseguranças, o que irá gerar carências e o medo do abandono.

Marte continuará no signo de Câncer e em aspecto tenso com Plutão, indicando mais coragem para encarar as sombras. Contudo, a tendência também será de ações precipitadas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano terá oportunidade de iluminar os aspectos obscuros da alma (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Você se deparará com situações que o(a) levarão a entrar em contato com sombras e medos profundos, o que causará desconfortos. Ao mesmo tempo, surgirá a oportunidade de iluminar os aspectos obscuros da alma, trazendo mais consciência dos padrões nocivos e a determinação para se libertar deles.

Durante essa fase, a mente se manterá agitada e a intuição ficará mais aguçada, o que permitirá uma compreensão maior do inconsciente e das transformações necessárias. No entanto, haverá a tendência de agir de forma rebelde e radical. Por isso, busque cuidar da maneira de se expressar para evitar despertar feridas nos outros e gerar rompimentos.

Touro

O taurinos deverá compreender as suas necessidades e as do outro, contribuindo para haver mais equilíbrio na relação (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

A busca por harmonia no setor afetivo se fará mais presente. A tendência será de um bom momento para compreender as suas necessidades e as do outro, contribuindo para haver mais equilíbrio, sintonia e respeito na relação. No entanto, situações que afloram feridas antigas poderão surgir.

Isso poderá despertar inseguranças e desconfortos, bem como levá-lo(a) a agir de maneira radical. No caso, busque acolher os sentimentos desafiadores que viveu. Desse modo, conseguirá compreender os padrões nocivos e se libertar deles. Além disso, terá a chance de encontrar o equilíbrio e a harmonia que busca.

Gêmeos

O geminiano deverá organizar a rotina e transformar as tarefas diárias em fontes de prazer e alegria (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

A fase marcará um momento importante para organizar a rotina e transformar as tarefas diárias em fontes de prazer e alegria. A semana terá um ritmo produtivo, com oportunidades de reconhecimento profissional e maior disposição.

No entanto, seu envolvimento emocional com as atividades se intensificará, e as variações de humor influenciarão tanto a produtividade quanto a saúde. Cuidar das emoções, então, será essencial. No aspecto afetivo, o período exigirá mais atenção, pois surgirão conflitos por divergências de opinião. Além disso, sentimentos de carência e menos valia possivelmente aparecerão, levando você a aceitar situações desafiadoras.

Câncer

O canceriano poderá se apaixonar facilmente, seja por alguém ou por algo novo (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

As emoções ficarão mais intensas ao longo desta semana, e o desejo de diversão estará em alta, assim como seu brilho pessoal e autoestima. O momento favorecerá a conexão consigo e a valorização dos seus talentos. Também, a fase incentivará a dedicação aos filhos ou às crianças importantes para você.

No entanto, existirá o possível risco de agir com egoísmo e prepotência. Haverá, ainda, a possibilidade de se apaixonar facilmente, seja por alguém ou por algo novo, além de se envolver com coisas passageiras. Ademais, imprevistos na rotina poderão deixar sua mente agitada.

Leão

O leonino poderá se deparar com situações que irão aflorar medos e traumas do passado (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Uma nova fase começará em sua vida. Você terá mais energia, vigor, coragem, disposição e entusiasmo para batalhar pelo que deseja, reafirmar quem é e se posicionar. Entretanto, poderá se deparar com situações que irão aflorar medos e traumas do passado, levando-o(a) a agir de maneira intensa e radical. No caso, busque acolher os desconfortos para acalmar os ânimos.

Ainda neste período, você se envolverá com as questões do lar e da família. A tendência será de um bom momento para fortalecer as relações familiares, bem como iluminar a sua conexão com as memórias e com o passado. No setor afetivo, enfrentará possíveis resistências, o que irá esfriar o relacionamento.

Virgem

O virginiano poderá realizar novas parcerias, conexões de trabalho e negociações (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Nesta semana, a vida social seguirá bastante agitada. Você buscará encontrar novos lugares e pessoas, bem como nutrir sua mente com informações diferentes. Será um bom momento para realizar novas parcerias, conexões de trabalho e negociações. Porém, as oscilações emocionais e as variações de humor poderão interferir na clareza mental e gerar desentendimentos.

Ainda nestes dias, uma nova fase, na qual você terá mais coragem para encarar os fantasmas internos, se iniciará. Por outro lado, poderá agir de maneira confusa e entrar em conflitos com mais facilidade. Logo, atente-se a essa questão e evite agir no calor das emoções, pois haverá chances de se enganar.

Libra

O libriano poderá gastar dinheiro na intenção de suprir carências e desconfortos (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Fase de organização na vida financeira. Será um bom momento para olhar com consciência e sensatez a forma como lida com o dinheiro e com os recursos materiais, compreendendo o que precisa ser feito para encontrar mais segurança e conforto. Contudo, oscilações emocionais possivelmente o(a) levarão a gastos na intenção de suprir carências e desconfortos. Portanto, atente-se a isso.

No setor social, o período será mais agitado. Você buscará conhecer novas pessoas. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com críticas e cobranças, o que abalará a autoconfiança. Por fim, caso vá realizar alguma viagem, se prepare para lidar com atrasos e empecilhos.

Escorpião

O escorpiano poderá desperdiçar energia ao começar diversas coisas ao mesmo tempo (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Semana agitada e intensa. Será um momento importante para dar andamento aos projetos, ir em busca do que lhe traz realização pessoal e profissional, bem como direcionar a sua energia para o que deseja. Caso contrário, poderá desperdiçar disposição ao começar diversas coisas e se comprometer com mais do que consegue cumprir.

Ainda nesta fase, você sentirá mais confiança e segurança em si. No entanto, também entrará em contato com medos e dores, despertando inseguranças e possíveis ações intensas e radicais. No amor e nas finanças, haverá a possibilidade de se deparar com alguns bloqueios, o que o(a) impedirá de realizar o que almeja.

Sagitário

O sagitariano deverá diminuir o ritmo e cuidar da energia e espiritualidade (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Uma nova fase começará em sua vida, trazendo a necessidade de revisar tudo o que viveu nos últimos meses, assimilando aprendizados e encerrando ciclos importantes. Durante esse processo, a confusão poderá surgir, exigindo momentos de isolamento para reflexão. Diminuir o ritmo e cuidar da energia e espiritualidade será fundamental.

Também haverá possíveis imprevistos e mudanças inesperadas, gerando tensões que afetarão a saúde física. Nesse sentido, manter o foco permitirá dar continuidade aos projetos pessoais e realizar transformações de forma clara e organizada.

Capricórnio

O capricorniano terá oportunidade de colaborar em grupo e conviver com os amigos (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Você embarcará em uma nova fase, na qual precisará redirecionar suas forças, distribuir energia, fortalecer amizades e reconhecer a importância do outro em sua vida e na sociedade. Também será uma oportunidade para colaborar em grupo, conviver com amigos e se dedicar a projetos em benefício do próximo.

No entanto, conflitos e discussões surgirão devido a diferenças de opinião. Sua mente ficará mais ativa, o que despertará impaciência e ansiedade. No campo afetivo, a fase marcará encerramentos e o surgimento de incertezas. Medos, carências e inseguranças aparecerão, fazendo com que você se mostre muito flexível. Sendo assim, atente-se a esses sentimentos.

Aquário

O aquariano terá o foco voltado ao setor profissional, no qual buscará crescimento (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Um novo ciclo começará em sua vida. Chegará o momento de cuidar do que deseja construir para o futuro. Assim, seu foco se voltará ao setor profissional, no qual buscará crescimento. Reconhecimentos de superiores ou pessoas que admira possivelmente virão, junto aos frutos dos seus esforços.

No entanto, o período no trabalho estará agitado, e mudanças inesperadas trarão momentos de tensão e ansiedade. Por isso, convém evitar atitudes impulsivas e precipitadas. No campo afetivo, encontrará algumas limitações e divergências de ideias, o que poderá esfriar a relação e gerar inseguranças.

Peixes

O pisciano buscará experiências fora da rotina e viverá aventuras (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Após um período desafiador, uma nova fase surgirá, trazendo mais animação e otimismo. Você buscará experiências fora da rotina e viverá aventuras. No entanto, o foco poderá se perder, e compromissos em excesso, surgir, sobrecarregando suas expectativas.

Haverá chances de cometer alguns exageros e ficar mais agitado(a) e ansioso(a). No campo profissional, cobranças mais intensas aparecerão. Desafios nas relações pessoais e no trabalho possivelmente despertarão inseguranças e a sensação de menos-valia. Por isso, mantenha limites claros e reconheça seus potenciais visando evitar o pessimismo.