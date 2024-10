Detalhes sobre o show de Kylie Minogue no Brasil em 2025

A icônica cantora pop Kylie Minogue anunciou que trará sua aguardada “TENSION TOUR” ao Brasil em 2025, com show marcado para o Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, no dia 15 de agosto.

A apresentação promete trazer toda a energia da cantora, que, após o lançamento de seu mais recente álbum “Tension II”, incluiu o país em uma extensa turnê mundial que passará por países como Austrália, Ásia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa.

O público poderá conferir o espetáculo a partir das 21h, com abertura dos portões marcada para as 16h. O show conta com classificação etária de 16 anos, e menores entre 6 e 15 anos terão acesso permitido apenas se acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Os ingressos estarão disponíveis em diferentes setores, com preços variando a partir de R$ 395 para a cadeira superior lateral (meia-entrada) até R$ 1.480 para a cadeira I (inteira).

Kylie promete embalar a noite com novas faixas de “Tension II”, lançado no último dia 18 de outubro. A sequência do disco “Tension” se aprofunda ainda mais no eletrônico e traz o hit “Edge of Saturday Night” em colaboração com The Blessed Madonna. O álbum conta também com parcerias de peso com artistas como Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo e Sia, fazendo desta turnê um evento imperdível para os fãs da cantora.

Confira os preços dos ingressos para o show de Kylie Minogue em São Paulo:

Cadeira superior lateral : R$ 395 (meia-entrada) / R$ 790 (inteira)

: R$ 395 (meia-entrada) / R$ 790 (inteira) Cadeira superior central : R$ 440 (meia-entrada) / R$ 880 (inteira)

: R$ 440 (meia-entrada) / R$ 880 (inteira) Cadeira inferior lateral : R$ 540 (meia-entrada) / R$ 1.080 (inteira)

: R$ 540 (meia-entrada) / R$ 1.080 (inteira) Cadeira inferior central : R$ 590 (meia-entrada) / R$ 1.180 (inteira)

: R$ 590 (meia-entrada) / R$ 1.180 (inteira) Tribuna : R$ 625 (meia-entrada) / R$ 1.250 (inteira)

: R$ 625 (meia-entrada) / R$ 1.250 (inteira) Cadeira II : R$ 675 (meia-entrada) / R$ 1.350 (inteira)

: R$ 675 (meia-entrada) / R$ 1.350 (inteira) Cadeira I: R$ 740 (meia-entrada) / R$ 1.480 (inteira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Minogue (@kylieminogue)

Qual hit de Britney Spears quase foi gravado por Kylie Minogue

Kylie Minogue revelou que quase gravou um dos maiores sucessos de Britney Spears, o icônico hit “Toxic”. Durante uma entrevista no programa “Audacy Check In”, a cantora australiana contou que a música esteve perto de entrar em seu repertório, mas acabou recusando.

“Sim, tem uma musiquinha chamada ‘Toxic’ que estava vindo na minha direção, e eu fiquei tipo, ‘Toxic? Não sei se quero uma música chamada ‘Toxic’”, explicou Kylie ao apresentador Mike Adam.

O sucesso, que se tornou um dos maiores da carreira de Britney, foi lançado em janeiro de 2004, e recentemente completou 20 anos. Composição de Cathy Dennis, “Toxic” não foi apenas rejeitada por Kylie Minogue, mas também pela cantora Janet Jackson, antes de Britney abraçar a canção e transformá-la em um clássico pop.

Kylie comentou que, no final das contas, a música parecia realmente destinada a Britney. “Não consigo imaginar que seja outra coisa”, disse a cantora, reconhecendo o impacto e o sucesso de “Toxic” nas mãos da estrela americana.