Como foi retorno de Lady Gaga ao pop com ‘Disease’

Lady Gaga está de volta ao pop com seu novo single “Disease”, lançado nesta sexta-feira (25), marcando o início de uma nova era para seu aguardado sétimo álbum de estúdio. Em uma atmosfera intensa e misteriosa, a cantora de 38 anos compartilhou a letra completa da faixa nas redes sociais, oferecendo aos fãs um vislumbre da profundidade e vulnerabilidade que permeiam o novo trabalho.

“Disease” explora temas sombrios de cura e tormento emocional, com versos como “Eu poderia ser o médico, posso curar sua doença. Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar”, reforçando o tom enigmático da faixa. A canção também traz o refrão poderoso, onde Gaga promete alívio: “Eu posso sentir a sua doença. Eu posso te curar. Curar a sua doença.”

A divulgação do novo single foi preparada com teasers intrigantes ao longo da semana. No domingo (20), Gaga deixou pistas nas redes, revelando o link de pré-save do single por meio da Universal Music. E na terça-feira (22), ela liberou um trecho do videoclipe, onde aparece fugindo de um carro em uma sequência dramática, ao som de notas de piano, intensificando o suspense entre os fãs.

Essa nova estética visual promete trazer uma abordagem mais sombria e introspectiva, lembrando os tempos de “Born This Way”. Para os “Little Monsters”, o retorno de Gaga ao pop representa mais que apenas uma nova música. A canção chega após a estreia de Coringa: Delírio a Dois, filme lançado em 3 de outubro e estrelado pela artista, que, apesar das críticas de bilheteria, reafirmou sua presença multifacetada na indústria.

As teorias dos fãs sobre ‘Disease’ de Lady Gaga

Os fãs de Lady Gaga, conhecidos como “little monsters”, estão em total frenesi à medida que se aproxima o lançamento de “Disease”, o novo single da cantora, previsto para esta sexta-feira (25). Esta faixa é o primeiro lançamento oficial do aguardado sétimo álbum de estúdio de Gaga, e os fãs já estão tecendo teorias e fazendo conexões entre essa nova música e uma outra faixa lançada pela artista há sete anos, intitulada “The Cure”.

A grande questão que circula nas redes sociais é: seria “The Cure” o “remédio” necessário para “Disease”? Desde o anúncio de “Disease” no último domingo (20), as especulações tomaram conta das redes.

O principal argumento dos fãs é o paralelo evidente entre os títulos das duas músicas: enquanto “The Cure” sugere uma cura, “Disease” evoca a ideia de uma doença, levando a teorias sobre uma possível continuidade temática entre as canções.

“The Cure”, lançada de surpresa durante a apresentação de Gaga no Coachella em 2017, foi amplamente aclamada pelos fãs, mas muitos acreditam que a faixa foi subestimada pela artista, já que não houve um videoclipe ou grande promoção na época.

A ansiedade em torno de “Disease” aumentou ainda mais com a suposta divulgação de um trecho da letra, que sugere uma narrativa de cura, reforçando as conexões com “The Cure”.

No possível trecho vazado, Gaga canta: “I could play the doctor / I can cure your disease / If you were a sinner / I could make you believe”, o que em português seria algo como: “Eu poderia bancar o médico / Eu posso curar sua doença / Se você fosse um pecador / Eu poderia fazer você acreditar”.

Essas linhas intensificaram a teoria de que as duas músicas estariam de alguma forma relacionadas, criando uma espécie de dualidade entre doença e cura.

A expectativa é alta não apenas pela nova música, mas também pelo impacto que ela pode ter nas paradas musicais. Com uma produção que promete ser tão grandiosa quanto seus lançamentos anteriores, “Disease” pode marcar uma nova fase na carreira de Lady Gaga, ao mesmo tempo em que resgata elementos do passado, como o sucesso de “The Cure”, que até hoje é considerado “injustiçado” por muitos fãs.