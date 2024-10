Processada por ex-empregada, mulher de Renato Aragão faz acordo

O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que a empresária Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão, decidiu encerrar a disputa judicial com uma ex-funcionária doméstica. Para quem não lembra, Sonia Cristina Cerqueira de Oliveira, que trabalhou na casa do casal em 2023, havia acionado a Justiça para pedir o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de valores atrasados.

O processo, revelado na época, foi aberto em janeiro de 2024 e envolvia uma cobrança de R$ 19.351, referentes a direitos como férias, FGTS e horas extras. De acordo com a ex-funcionária, sua rotina incluía longos períodos de trabalho sem folga, com uma jornada diária das 8h às 20h. O caso foi registrado na 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Vale lembrar também que audiência inicial estava marcada para julho, mas, após sucessivos adiamentos, as partes chegaram a um acordo não tão favorável para a autora. Conforme os documentos que a coluna teve acesso, Lilian Aragão aceitou pagar R$ 10 mil à ex-funcionária para quitar o processo e sem reconhecimento formal de vínculo empregatício.

O acordo foi homologado pela Justiça e, caso a empresária deixasse de cumprir o combinado, uma cláusula penal prevê uma multa de 50% sobre o valor devido. A situação foi oficialmente arquivada pela juíza responsável, encerrando o processo trabalhista sem novos desdobramentos. Parece que a esposa do eterno Didi se livrou de uma!