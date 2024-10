6 curiosidades sobre o homem do signo de Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Regido pelo planeta Plutão e corregido por Marte, ele rege a casa 8 do Mapa Astral. Suas pedras são turmalina negra, citrino e ametista, e o elemento é a Água, o que faz dos escorpianos pessoas extremamente intuitivas e emotivas.

“Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido. Não é de fácil convivência, com tanta intensidade e dificuldade para demonstrar os sentimentos e a fragilidade. Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com quem se relaciona”, detalha a astróloga Thais Mariano.

A seguir, confira 6 curiosidades sobre os nativos de Escorpião!

1. São pessoas intuitivas

Devido à capacidade observadora e intensa, os homens de Escorpião têm a intuição aguçada. Assim, de acordo com a astróloga, eles conseguem compreender facilmente uma situação ou pessoa e não são enganados facilmente. ”São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega ao fundo da alma. Tem uma incrível capacidade de perceber o que está oculto”, explica Thaís Mariano.

2. Não lidam bem com pessoas independentes

Segundo Thaís Mariano, a fragilidade dos escorpianos fica ainda mais evidente em seus relacionamentos afetivos, pois eles não costumam lidar muito bem com a independência dos outros. “Mas, ao mesmo tempo, respeitam a força deles. Quando realmente percebem a dor do outro, conseguem ter empatia e se mostram como realmente são”, esclarece a astróloga.

Os escorpianos gostam de receber atenção e afeto (Imagem: Marcos Paulo Ferreira | Shutterstock)

3. Escorpianos gostam de flertar

O escorpiano é aquele tipo de pessoa que você vai encontrar em uma festa sempre flertando, seja com o parceiro ou com alguém que acabou de conhecer. Isso porque ele possui muita necessidade de atenção e afeto.

4. Ciúme é o ponto fraco do homem de Escorpião

Por ser intenso, tal nativo não gosta de relações superficiais, pois se entrega de cabeça em seus relacionamentos. No entanto, isso também pode ser a sua maior fraqueza, já que faz com que tenha que lidar com o seu lado possessivo e ciumento.

“Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, os homens desse signo são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma. Gostam dos jogos de sedução e de apimentar a relação. Escorpião é o signo ligado ao sexo. A sensualidade deles é erótica e profunda. Conquista com um olhar que enxerga a alma do outro”, diz a astróloga Thaís Mariano.

5. Têm dificuldade para compartilhar os sentimentos

Apesar da sua necessidade de afeto e poder de sedução, associado ao seu lado místico, o homem de Escorpião tem a forte tendência a não conseguir demonstrar os verdadeiros sentimentos aos outros, já que sente medo da rejeição. Assim, acaba observando muito mais as pessoas e situações e, somente quando se sente confortável, demonstra os sentimentos.

6. São detetives naturais

Os homens de Escorpião são naturalmente curiosos, o que faz deles verdadeiros detetives. Quando querem descobrir algo, vão a fundo e raramente desistem. São extremamente observadores e atentos aos detalhes, o que os ajuda a perceber até o que está nas entrelinhas. Essa determinação pode torná-los intensos, especialmente em relacionamentos, pois buscam entender o outro em um nível profundo.