Megan Thee Stallion fará remix com o TWICE? O que se sabe

Megan Thee Stallion e o grupo TWICE podem estar prestes a lançar uma colaboração explosiva. A rapper convidou as integrantes do TWICE para um remix de sua música “Mamushi”, e a parceria foi oficialmente anunciada nesta quarta-feira (23), junto com a divulgação da tracklist do seu novo álbum, MEGAN ACT II.

O aguardado projeto, que dá continuidade ao álbum MEGAN lançado em junho, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (25). A notícia sobre o remix já deixou fãs de Megan e do TWICE eufóricos. Embora detalhes sobre o remix ainda sejam mantidos em sigilo, a união do talento da rapper americana com a popularidade global do grupo de K-pop promete ser um dos lançamentos mais comentados do ano.

A colaboração entre artistas ocidentais e grupos de K-pop tem sido uma tendência nos últimos anos, e essa nova parceria entre Megan e o TWICE só reforça o sucesso global desse movimento.

Além do TWICE, o álbum MEGAN ACT II também conta com a participação de RM, do BTS, na faixa “Neva Play”, parceria que já garantiu ao artista sul-coreano mais um recorde no Billboard Hot 100. O álbum de Megan terá um total de 12 faixas, entre singles já conhecidos e inéditas, consolidando mais uma fase importante na carreira da rapper.

Os fãs do TWICE também estão celebrando outro momento importante: o grupo fará seu retorno com o mini-álbum Strategy, previsto para ser lançado em 6 de dezembro. Enquanto aguardavam o comeback do grupo, algumas integrantes seguiram brilhando em projetos solo, como Nayeon e Tzuyu, que quebraram recordes nos charts da Billboard, mantendo o TWICE em alta nos holofotes globais.

Megan Thee Stallion anuncia data de lançamento de ‘Megan: Act II’

Megan Thee Stallion anunciou nas redes sociais a data de lançamento do álbum deluxe MEGAN: ACT II.

“MEGAN: ACT II 25 de OUTUBRO”, legendou a publicação.

Vale lembrar que Megan subirá ao palco para o Hottieween de 2024 em Chicago no dia 31 de outubro. Os ingressos para o show temático de Halloween esgotaram na semana passada; todos os lucros serão destinados ao apoio à Pete and Thomas Foundation de Megan.

Vale destacar que o Halloween será um dia agitado para os Hotties. Além do show especial, o documentário In Her Words está programado para chegar ao Prime Video no mesmo dia.

TIME Studios, Roc Nation e Amazon MGM Studios estão todos a bordo para produzir o documentário sobre a vencedora do Grammy e seus momentos mais vulneráveis.

O álbum Megan chegou em junho, e o projeto estreou em terceiro lugar na Billboard 200 com 64 mil unidades de álbum vendidas na primeira semana.