Tudo o que se sabe sobre a morte de Liam Payne

Uma semana após a trágica morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, a polícia argentina divulgou novos detalhes que elucidam o ocorrido. As investigações indicam que Payne já estava desacordado quando caiu da varanda do hotel em Buenos Aires. De acordo com a perícia, o artista foi encontrado sem sinais de tentativa de defesa, reforçando a hipótese de que a queda foi acidental e não intencional.

Os exames toxicológicos iniciais revelaram que Payne havia consumido a chamada “cocaína rosa”, um coquetel de drogas que normalmente mistura cetamina, ecstasy e opioides. Essa substância, embora não contenha cocaína propriamente dita, é conhecida pelo seu formato de pó e uso em ambientes recreativos.

Relatos também apontam que Payne estava acompanhado de prostitutas horas antes do incidente. Elas teriam sido contratadas por meio de um aplicativo e, em depoimento, afirmaram que o cantor não utilizou outras substâncias além de álcool enquanto estavam juntos.

Outra revelação recente foi o suposto motivo que levou Liam a estender sua estadia na Argentina: o cantor tentava renovar o visto O-1, destinado a profissionais de destaque, após uma negativa recente do governo norte-americano relacionada ao uso de drogas.

Geoff Payne, pai do cantor, viajou a Buenos Aires poucos dias após o falecimento do filho. Em um momento emocionante, ele visitou um altar improvisado por fãs em frente ao hotel, onde expressou gratidão pelo apoio e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

Além de reconhecer o corpo, Geoff participou de reuniões com as autoridades argentinas e iniciou os procedimentos para o transporte do corpo de Liam para o Reino Unido.

A polícia argentina segue apurando a origem das drogas e focou as investigações em dois funcionários e uma camareira do hotel. Caso algum deles seja identificado como fornecedor, poderá enfrentar acusações de fornecimento e facilitação para o consumo de substâncias ilícitas.

