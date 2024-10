As teorias dos fãs sobre ‘Disease’ de Lady Gaga

Os fãs de Lady Gaga, conhecidos como “little monsters”, estão em total frenesi à medida que se aproxima o lançamento de “Disease”, o novo single da cantora, previsto para esta sexta-feira (25). Esta faixa é o primeiro lançamento oficial do aguardado sétimo álbum de estúdio de Gaga, e os fãs já estão tecendo teorias e fazendo conexões entre essa nova música e uma outra faixa lançada pela artista há sete anos, intitulada “The Cure”.

A grande questão que circula nas redes sociais é: seria “The Cure” o “remédio” necessário para “Disease”? Desde o anúncio de “Disease” no último domingo (20), as especulações tomaram conta das redes.

O principal argumento dos fãs é o paralelo evidente entre os títulos das duas músicas: enquanto “The Cure” sugere uma cura, “Disease” evoca a ideia de uma doença, levando a teorias sobre uma possível continuidade temática entre as canções.

“The Cure”, lançada de surpresa durante a apresentação de Gaga no Coachella em 2017, foi amplamente aclamada pelos fãs, mas muitos acreditam que a faixa foi subestimada pela artista, já que não houve um videoclipe ou grande promoção na época.

A ansiedade em torno de “Disease” aumentou ainda mais com a suposta divulgação de um trecho da letra, que sugere uma narrativa de cura, reforçando as conexões com “The Cure”.

No possível trecho vazado, Gaga canta: “I could play the doctor / I can cure your disease / If you were a sinner / I could make you believe”, o que em português seria algo como: “Eu poderia bancar o médico / Eu posso curar sua doença / Se você fosse um pecador / Eu poderia fazer você acreditar”.

Essas linhas intensificaram a teoria de que as duas músicas estariam de alguma forma relacionadas, criando uma espécie de dualidade entre doença e cura.

A expectativa é alta não apenas pela nova música, mas também pelo impacto que ela pode ter nas paradas musicais. Com uma produção que promete ser tão grandiosa quanto seus lançamentos anteriores, “Disease” pode marcar uma nova fase na carreira de Lady Gaga, ao mesmo tempo em que resgata elementos do passado, como o sucesso de “The Cure”, que até hoje é considerado “injustiçado” por muitos fãs.

Tudo o que se sabe sobre o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga está prestes a lançar seu sétimo álbum de estúdio, uma novidade que já gera grande expectativa entre os fãs. Recentemente, ela divulgou o álbum Harlequin, como parte da promoção de Coringa 2, filme em que atua ao lado de Joaquin Phoenix.

No entanto, essa coleção de músicas não foi suficiente para satisfazer a ansiedade dos admiradores, já que o último disco completo da cantora, Chromatica, foi lançado em 2020 e deu origem a uma turnê mundial.

Em agosto, Gaga lançou o single “Die With a Smile”, uma parceria com Bruno Mars que rapidamente se tornou um sucesso, alcançando a quarta posição na Billboard Brasil Hot 100. Agora, a artista confirmou que seu próximo álbum está previsto para ser lançado em fevereiro de 2025, e o primeiro single deve ser revelado ainda em outubro. Com apenas dez dias restantes para o cumprimento dessa promessa, a expectativa só aumenta.

Em entrevista à Rolling Stone, Lady Gaga compartilhou que o novo trabalho será bastante diferente de Chromatica, descrevendo-o como um projeto que representa um período de sua vida.

“É um disco completamente diferente. O que posso dizer é que é tudo para mim. É para ser absorvido como um período da minha vida”, afirmou. Ela também mencionou a liberdade criativa que sente, destacando que não precisa se limitar a uma única era musical, podendo explorar várias ao mesmo tempo.

A ansiedade dos fãs aumentou ainda mais quando Gaga fez uma brincadeira enigmática com suas músicas no Spotify. Ela alterou a grafia de algumas faixas, como “Dance In The Dark”, escrita como “dANCE IN THE DARK”. O uso de letras minúsculas parece formar a palavra “disease”, levantando especulações de que este pode ser o nome do novo álbum ou do primeiro single.

Com essas novidades e mistérios, Lady Gaga continua a manter seus fãs intrigados e animados para o que está por vir. O novo álbum promete ser um reflexo autêntico de sua jornada pessoal e artística, e a espera pelo lançamento está prestes a se intensificar nos próximos meses.