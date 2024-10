Sobre o que Shawn Mendes fala em ‘The Mountain’

Shawn Mendes, de 26 anos, está transformando especulações sobre sua sexualidade em arte com sua mais nova canção, “The Mountain”. O lançamento inesperado aconteceu durante um show em Nova York, onde uma fã registrou a performance e compartilhou no TikTok. Desde então, o trecho da apresentação viralizou, revelando ao público o conteúdo profundo da nova música.

O refrão de “The Mountain” traz versos que abordam diretamente os rumores que há tempos circulam sobre Mendes. “Pode falar que gosto de meninos ou meninas”, canta ele. “Alguns dias, mudo o coração. Fale o que quiser dizer. Fale que sou jovem demais. Fale que sou velho demais.”

Esses versos sugerem uma postura aberta e vulnerável do cantor em relação aos comentários sobre sua vida pessoal, algo que Mendes sempre manteve de maneira discreta.

Apesar de nunca ter assumido publicamente um relacionamento com homens, Shawn Mendes teve romances notoriamente divulgados com mulheres. O cantor manteve um relacionamento de quatro anos com Camila Cabello, 27, e viveu um breve affair com Sabrina Carpenter, 25.

A nova música, no entanto, parece ser um ponto de virada, pois aborda diretamente a liberdade de explorar sua identidade e desafia as expectativas que são projetadas sobre ele.

Shawn Mendes comenta sobre seu próximo álbum ‘Shawn’

Shawn Mendes conversou sobre como foi trabalhar em seu quinto álbum de estúdio, Shawn.

Em um bate-papo com o amigo e mentor John Mayer para a revista Interview, Mayer sugeriu que Shawn “não parece um artista tentando impressionar a si mesmo para seu amigo”, mas sim alguém que encontra seu próprio caminho exatamente da maneira que o artista pretendia, mesmo que, inicialmente, parecesse um pouco “chato”.

Durante a conversa sobre o processo de gravação do álbum, Shawn disse: “‘Isso é exatamente o que eu queria.’” Ele contou que depois de algumas semanas “empurrando essa porcaria” no estúdio, ele chegou a um lugar onde as coisas eram “tão bonitas e profundas. Eu fiquei tipo, ‘Espere, isso é remédio.’”

“Cara, nunca pensei que a arte mais despojada que fiz retornaria tanto para mim. Já me deu muito mais do que qualquer um dos meus álbuns, e eu nem mostrei a ninguém.“, contou.

Ele compartilhou o álbum com seus pais e sua mãe ouviu o single Isn’t That Enough e orgulhosa, disse ao filho: “‘Oh, você se encontrou.’”

“Está sempre em minha mente, tipo, como as pessoas vão reagir? Eu apago o Instagram porque penso: “Não vou ler os comentários e ficar tipo, alguma celebridade comentou nesta foto?’ E então eu baixo novamente e imediatamente olho de novo. Tenho muita aceitação e paciência com minha humanidade, mas, ao mesmo tempo, realmente quero existir de uma forma mais autêntica.”, revelou.

Vale lembrar que ele cancelou sua turnê Wonder em 2022 para se concentrar na saúde mental. “Entender como estabelecer limites não faz de você uma pessoa cruel realmente mudou minha vida”, disse no início de 2023 “E também entender que não é fácil de fazer. É uma coisa difícil de fazer. Parece desconfortável. Faz outras pessoas se sentirem um pouco desconfortáveis ??por um momento, mas, no final das contas, é uma coisa muito poderosa e útil de se fazer para cada relacionamento. Então, sim, estabelecer limites não é maldoso, é realmente muito importante. É muito gentil, na verdade.”

“Se você está pedindo sucesso suficiente, nunca será o suficiente. Mas acho que aprendi a ter o suficiente vindo de mais lugares na minha vida”, disse Shawn Mendes. “Acho que é uma coisa extremamente importante para passar para a próxima geração, é que esse sacrifício de se dedicar totalmente à sua arte é imenso.”, finalizou.