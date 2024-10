Britney Spears está gravando nova música? O que se sabe

Britney Spears pode estar preparando novas músicas para os fãs, mas desta vez o foco não será um álbum pop. Segundo o Daily Mail, a cantora está trabalhando em estúdio para compor faixas que farão parte da trilha sonora de sua cinebiografia, baseada no livro de memórias best-seller “A Mulher em Mim”.

Essa produção promete revisitar momentos icônicos da carreira e da vida pessoal de Britney, trazendo novos hits e regravações de sucessos antigos. De acordo com fontes próximas à cantora, Britney está empenhada em criar uma música que se conecte profundamente com sua trajetória e cause grande impacto.

“Ela sabe que precisa de um hit novo, algo que realmente mova as pessoas. Será uma canção sobre sua história”, revelou a fonte. Além de novas composições, algumas de suas músicas antigas serão retrabalhadas para se adequar ao tom da cinebiografia.

Desde que se libertou da tutela do pai, Britney lançou apenas dois singles: “Hold Me Closer”, em colaboração com Elton John, e “Mind Your Business”, com Will.i.am, mas nenhum foi promovido de forma intensa. Agora, a expectativa é que a trilha sonora do filme marque um grande retorno da estrela ao cenário musical.

A cinebiografia, que está sendo desenvolvida pela Universal Pictures, contará com a produção de Marc Platt, de “La La Land”, e direção de Jon M. Chu, de “Wicked”. Apesar de rumores e especulações, Britney negou que a produção seja uma biografia tradicional, sugerindo que o projeto pode ter uma abordagem mais criativa.

Qual hit de Britney Spears quase foi gravado por Kylie Minogue

Kylie Minogue revelou que quase gravou um dos maiores sucessos de Britney Spears, o icônico hit “Toxic”. Durante uma entrevista no programa “Audacy Check In”, a cantora australiana contou que a música esteve perto de entrar em seu repertório, mas acabou recusando.

“Sim, tem uma musiquinha chamada ‘Toxic’ que estava vindo na minha direção, e eu fiquei tipo, ‘Toxic? Não sei se quero uma música chamada ‘Toxic’”, explicou Kylie ao apresentador Mike Adam.

O sucesso, que se tornou um dos maiores da carreira de Britney, foi lançado em janeiro de 2004, e recentemente completou 20 anos. Composição de Cathy Dennis, “Toxic” não foi apenas rejeitada por Kylie Minogue, mas também pela cantora Janet Jackson, antes de Britney abraçar a canção e transformá-la em um clássico pop.

Kylie comentou que, no final das contas, a música parecia realmente destinada a Britney. “Não consigo imaginar que seja outra coisa”, disse a cantora, reconhecendo o impacto e o sucesso de “Toxic” nas mãos da estrela americana.