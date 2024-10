Quem é Rosé? Cantora tem feat com Bruno Mars

A cantora Rosé, integrante do Blackpink, e o renomado Bruno Mars conquistaram o mundo com sua recente colaboração na música “APT.”, que alcançou o primeiro lugar no Spotify Global em tempo recorde. Com mais de 11,5 milhões de streams em apenas 24 horas, a parceria vem marcando um momento importante na carreira de ambos os artistas.

Embora os fãs tivessem grandes expectativas de ver Rosé performar ao vivo com Bruno Mars durante seus shows no Rio de Janeiro, a estrela do K-Pop não subiu ao palco. No entanto, o sucesso da faixa fala por si, solidificando ainda mais a trajetória solo da cantora.

Rosé, cujo nome verdadeiro é Roseanne Park, nasceu na Nova Zelândia e foi criada na Austrália antes de se mudar para a Coreia do Sul, onde se tornou parte do Blackpink. Ela passou anos como trainee na YG Entertainment, refinando suas habilidades artísticas.

Hoje, além de dominar os palcos ao lado de Jennie, Lisa e Jisoo, Rosé também é um ícone na indústria da moda, sendo destaque em grandes desfiles e campanhas de grifes como Saint Laurent.

“APT.” estreou no topo das paradas em diversos países e quebrou recordes no YouTube, com o videoclipe ultrapassando 107 milhões de visualizações nos primeiros dias.

Rosé anuncia inédito álbum solo ‘Rosie’ para dezembro

A cantora Rosé, do BLACKPINK, anunciou a data de lançamento de seu álbum solo de estúdio, rosie, chega em dezembro.

“Não acredito que finalmente estou anunciando o lançamento do meu primeiro álbum para todos vocês”, escreveu a estrela do K-pop em uma postagem no Instagram com a capa do álbum. “Lembro-me que no ano passado, quando a nossa tour de ano terminou, dei por mim numa sessão aqui em Los Angeles. Isso levou a um ano a entrar e sair do estúdio, a escrever canções com compositores e produtores que conheci pela primeira vez, tentando descobrir o próximo capítulo da minha carreira”, continuou.

“Adormeci muitas noites me sentindo confusa e perdida. Mas com o apoio dos meus queridos amigos e familiares, minha equipe e, claro, meus números um, estou sentada aqui hoje animada para anunciar a data do lançamento do meu álbum“, compartilhou a estrela global, revelando que seu álbum chegará em 6 de dezembro pela Atlantic Records. “Eu derramei meu sangue e lágrimas neste álbum. Mal posso esperar para que vocês ouçam este meu pequeno diário. Rosie – é o nome que permito que meus amigos e familiares me chamem. Com este álbum, espero que todos vocês se sintam muito mais próximos de mim.”

“E sim, é um álbum completo.”, finalizou.

Vale destacar que Rosé coproduziu e coescreveu o álbum, que inclui 12 faixas e é seu projeto “mais pessoal e sincero” até agora, segundo a Billboard.

Vale lembrar que além da turnê mundial do supergrupo K-pop e do trabalho em sua própria música, Rosé tem estado ocupada desde o ano passado. Em setembro, ela inspirou uma coleção cápsula da Tiffany’s; compareceu à The Eras Tour de Taylor Swift em fevereiro e fez parceria com a Puma para uma campanha em julho.