Liam Payne: novos detalhes sobre preparação do velório

Mais de uma semana após a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, seu corpo permanece na Argentina aguardando liberação, devido a investigações detalhadas das autoridades locais. O processo, que inclui uma autópsia minuciosa com exames toxicológicos, histopatológicos e bioquímicos, visa esclarecer as circunstâncias e as causas do óbito.

Geoff Payne, pai do cantor, viajou até Buenos Aires em 18 de outubro para identificar o corpo do filho e conhecer o local do ocorrido. Desde então, ele tem mantido contato com as autoridades, que estimam mais alguns dias para finalização dos exames complementares e liberação do corpo.

“A incerteza é o que mais o afeta”, afirmou um amigo da família ao jornal Daily Mail, reforçando que Geoff não retornará ao Reino Unido até que possa levar Liam de volta consigo. O relatório inicial da autópsia aponta que Liam teria consumido uma combinação de substâncias antes de sua morte, incluindo cocaína rosa, ansiolíticos e outras drogas.

Essas informações corroboram com o chamado de emergência feito pelo gerente do hotel CasaSur Palermo, onde Payne estava hospedado, relatando seu comportamento descontrolado. O cantor, que já havia falado sobre sua batalha contra dependências em entrevistas anteriores, estava sob influência de álcool e drogas no momento.

No dia do incidente, a polícia foi acionada às 17h04 para tentar controlar a situação, mas ao chegarem ao local, os socorristas não encontraram sinais de vida. O promotor argentino Andrés Esteban Madrea explicou que, além dos exames biológicos, estão sendo analisados celulares e câmeras de segurança do hotel, o que exige um tempo adicional para a conclusão da investigação.

Payne era conhecido por falar abertamente sobre suas lutas contra o vício, mencionando que o isolamento durante as turnês da One Direction foi um fator desencadeante. Após ter comemorado seis meses de sobriedade em 2023, o cantor estava em recuperação após um período em uma clínica de reabilitação. Em entrevistas, ele revelava o esforço para manter-se sóbrio, mas enfrentava desafios frequentes.

Liam Payne, de apenas 31 anos, deixa um legado artístico que inclui músicas solo e sua contribuição para a boy band One Direction, que marcou uma geração. Sua trajetória, além dos altos e baixos pessoais, ficará marcada para sempre na memória dos fãs ao redor do mundo.

Tudo o que se sabe sobre a morte de Liam Payne

Uma semana após a trágica morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, a polícia argentina divulgou novos detalhes que elucidam o ocorrido. As investigações indicam que Payne já estava desacordado quando caiu da varanda do hotel em Buenos Aires. De acordo com a perícia, o artista foi encontrado sem sinais de tentativa de defesa, reforçando a hipótese de que a queda foi acidental e não intencional.

Os exames toxicológicos iniciais revelaram que Payne havia consumido a chamada “cocaína rosa”, um coquetel de drogas que normalmente mistura cetamina, ecstasy e opioides. Essa substância, embora não contenha cocaína propriamente dita, é conhecida pelo seu formato de pó e uso em ambientes recreativos.

Relatos também apontam que Payne estava acompanhado de prostitutas horas antes do incidente. Elas teriam sido contratadas por meio de um aplicativo e, em depoimento, afirmaram que o cantor não utilizou outras substâncias além de álcool enquanto estavam juntos.

Outra revelação recente foi o suposto motivo que levou Liam a estender sua estadia na Argentina: o cantor tentava renovar o visto O-1, destinado a profissionais de destaque, após uma negativa recente do governo norte-americano relacionada ao uso de drogas.

Geoff Payne, pai do cantor, viajou a Buenos Aires poucos dias após o falecimento do filho. Em um momento emocionante, ele visitou um altar improvisado por fãs em frente ao hotel, onde expressou gratidão pelo apoio e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

Além de reconhecer o corpo, Geoff participou de reuniões com as autoridades argentinas e iniciou os procedimentos para o transporte do corpo de Liam para o Reino Unido.

A polícia argentina segue apurando a origem das drogas e focou as investigações em dois funcionários e uma camareira do hotel. Caso algum deles seja identificado como fornecedor, poderá enfrentar acusações de fornecimento e facilitação para o consumo de substâncias ilícitas.