Qual a setlist da turnê de despedida do Restart

Neste sábado (26), os fãs da banda Restart se reuniram em São Paulo para o penúltimo show da turnê de despedida “Pra Você Lembrar Tour”. Após um ano de shows emocionantes por diversas cidades brasileiras, Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thomas trouxeram uma experiência nostálgica, celebrando a trajetória que marcou uma geração.

A apresentação contou com um setlist cuidadosamente selecionado para revisitar os principais sucessos do grupo, combinando hits como “Recomeçar”, “Levo Comigo” e “Nosso Verão”, e músicas que marcaram a fase mais emotiva da banda, como “O Meu Melhor” e “Esse Amor em Mim”. O show também incluiu momentos acústicos e medleys, unindo faixas como “Te Deixar”, “Vai e Volta” e “Eu Pedi Você”.

Confira o setlist completo:

INTRO BREVE HISTÓRIA RECOMEÇAR NOSSO ROCK VOU CANTAR SOBRE EU E VC AMANHECER NO TEU OLHAR FINAL FELIZ O MEU MELHOR ACÚSTICO (TE DEIXAR / VAI E VOLTA / O QUE EU QUIS / EU PEDI VOCÊ) MINHA ESTRELA MEDLEY (NOSSO MUNDO / COMO TEM QUE SER / NUNCA VAI TER FIM) A VIDA É UMA SÓ NOSSO VERÃO MATEMÁTICA MENINA ESTRANHA POESIA AO TEU LADO HRS + FRENÉTICAS ESSE AMOR EM MIM FÉ ACESA BYE BYE LEMBRANÇAS RENASCER LEVO COMIGO

A “Pra Você Lembrar Tour” tem sido um adeus à altura do impacto que a Restart deixou na música brasileira, com shows lotados e uma legião de fãs que cresceram acompanhando a banda. Com o último show se aproximando, a banda encerra sua trajetória com uma celebração inesquecível para os fãs.

Qual a nova data do show do Restart no Rio de Janeiro

A banda Restart precisou adiar seu show da turnê de despedida, Pra Você Lembrar Tour, que estava marcado para o próximo sábado, 19 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O adiamento foi necessário devido a problemas de saúde do vocalista Pe Lanza, que foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e H1N1.

O cantor, que foi internado no dia 7 de outubro, já está em casa e apresenta sinais de recuperação, mas deve permanecer em repouso absoluto conforme orientação médica. O show foi remarcado para 2 de novembro no mesmo local. Os ingressos adquiridos anteriormente permanecem válidos para a nova data.

Para informações sobre ingressos e reembolsos, a produção recomenda que os fãs entrem em contato com a Ticket360 pelo e-mail faleconosco@ticket360.com.br.

A banda expressou sua gratidão pelo carinho e apoio dos fãs e pediu que continuem enviando boas energias para a recuperação de Pe Lanza. Enquanto isso, o show em São Paulo, programado para 26 de outubro no Espaço Unimed, permanece confirmado.

Formada em 2008, a Restart é composta por Pe Lanza, Koba, Pe Lu e Thominhas, e ganhou destaque no cenário musical brasileiro com hits como “Recomeçar” e “Levo Comigo.” Em 2023, o grupo anunciou sua turnê de despedida para celebrar seus 15 anos de carreira.

Serviço:

Show da Restart – Pra Você Lembrar Tour

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Farmasi Arena, Rio de Janeiro Data: 2 de novembro de 2024

2 de novembro de 2024 Horário: Abertura às 20h30 e início às 22h30

Abertura às 20h30 e início às 22h30 Ingressos: Disponíveis pela Ticket360

Disponíveis pela Ticket360 Classificação: 18 anos (menores acompanhados de responsável legal)