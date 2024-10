O que Emily Armstrong disse sobre ‘Over Each Other’ do Linkin Park

O Linkin Park revelou “Over Each Other”, faixa marcada por uma performance vocal poderosa e inédita de Emily Armstrong, que assumiu os vocais principais pela primeira vez. Gravado em Seul, Coreia do Sul, o videoclipe segue a intensidade da canção, mergulhando em um arco dramático sobre um relacionamento prestes a se desintegrar e capturando toda a carga emocional da música.

“Essa música é especialmente importante para mim, porque é meu primeiro vocal solo no Linkin Park. Mal posso acreditar que estou dizendo isso”, revelou Emily. Ela ainda compartilhou sua gratidão pela experiência de gravar o clipe na Coreia: “Filmar o vídeo na Coreia é algo que vou guardar para sempre”. Joe Hahn, DJ e diretor do vídeo, comentou sobre sua realização pessoal ao dirigir o projeto no país.

“Sempre foi um sonho meu dirigir um projeto na Coreia, e finalmente aconteceu! Emily e eu ficamos alguns dias extras após nosso show em Seul e somos muito gratos ao elenco e à equipe que nos ajudou. Realmente, abraçamos a essência coreana, querendo que o vídeo parecesse um verdadeiro K-drama. Esperamos que vocês gostem tanto quanto nós.”

“Over Each Other” é o terceiro single do próximo álbum do Linkin Park, From Zero, que será lançado no dia 15 de novembro pela Warner Records. Com singles já lançados como “The Emptiness Machine” e “Heavy Is The Crown”, o novo trabalho marca a estreia de Emily Armstrong e do baterista Colin Brittain, completando a nova formação com Mike Shinoda (vocal), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ).

Confira a tracklist de From Zero:

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut The Bridge Heavy Is The Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

O que Emily Armstrong falou sobre entrada no Linkin Park

Emily Armstrong, vocalista da banda Dead Sara, assumiu um dos maiores desafios de sua carreira ao se juntar ao Linkin Park, ocupando a vaga deixada pelo saudoso Chester Bennington. A entrada da cantora foi oficializada em setembro e, desde então, Armstrong tem demonstrado profunda admiração por Bennington e uma sensibilidade ao lidar com o peso dessa responsabilidade.

Em entrevista à Apple Music, Emily revelou que o processo de se tornar integrante do Linkin Park foi algo que levou tempo para ser assimilado. “Eu definitivamente não queria chegar e já agir como a cantora da banda”, disse ela. Armstrong explicou que preferiu adotar uma abordagem cuidadosa, pensando primeiro como fã da banda: “O que é bom para essa banda? Qual seria o tipo de voz ou energia ideal?”.

Essa postura ajudou a cantora a se sentir mais confiante em seu papel, ao perceber que sua participação poderia fazer sentido e ser bem recebida pelos fãs.

Uma das maiores influências de Emily é justamente o álbum de estreia da banda, Hybrid Theory (2000), que foi um marco na sua formação como artista, embora na época ela nem atuasse como vocalista. “Quando ouvi One Step Closer pela primeira vez, pensei ‘eu posso fazer isso’”, relatou. Para ela, ser parte do Linkin Park agora é uma forma de homenagear Chester, e seu desejo é que ele “ficasse orgulhoso” de seu trabalho.