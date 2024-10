O que Lana Del Rey disse sobre demora para lançar ‘Lasso’

Os fãs de Lana Del Rey aguardam ansiosos pelo próximo álbum da artista, intitulado “Lasso”. Anunciado no início do ano, o disco marca o 10º trabalho de estúdio de Lana e será o primeiro de sua carreira a explorar o country, contando com colaborações de Jack Antonoff, produtor e vocalista do Bleachers, e Luke Laird, compositor renomado da música country.

Em recente entrevista à revista People, Lana explicou o que motivou a pausa no projeto. A cantora mencionou uma “pausa energética literal” que influenciou o ritmo do processo criativo, algo incomum em sua jornada musical. “Acho que todas as músicas saíram com um estilo americana e quero esperar para ver como está a atmosfera musical,” afirmou Lana, justificando que essa pausa seria necessária para garantir que o álbum capture a essência pretendida.

A cantora de “Born To Die” também destacou a importância de seguir seu instinto criativo. “Geralmente, não sinto que preciso de uma pausa no processo de criação, mas se houver uma pausa energética literal que quase pareça física, então tenho que esperar e não sei por quê,” acrescentou.

Questionada sobre a data de lançamento, Lana preferiu não definir prazos, mas expressou sua satisfação com o trabalho já realizado. “Veremos. Amo as músicas que tenho, então não quero transformá-las em algo malfeito, mesmo que seja super despojado,” explicou, reforçando que o álbum deverá refletir com autenticidade sua visão para o country e a música americana.

Lana Del Rey está prestes a dar um passo emocionante em sua carreira musical ao retornar ao gênero country com seu novo álbum intitulado Lasso. A colaboração será feita mais uma vez com seu parceiro criativo de longa data, Jack Antonoff, que confirmou o projeto em uma recente entrevista à Time.

Antonoff, conhecido por seu trabalho com a cantora em álbuns anteriores como Norman Fucking Rockwell (2019) e Chemtrails Over the Country Club (2021), não entrou em muitos detalhes sobre Lasso, mas expressou entusiasmo pelo projeto. “Nós estamos… sim,” disse ele, referindo-se ao trabalho com Lana.

Ele também comentou sobre sua preferência em manter o mistério até que a música seja lançada, enfatizando a importância da experiência de ouvir a obra pela primeira vez sem informações prévias. “Não quero roubar a experiência de ninguém de ouvir isso sem contexto,” explicou Antonoff. “Quando você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas.”

Lana Del Rey, por sua vez, já havia mencionado sua transição para o country em janeiro, durante a semana do Grammy, afirmando que “o negócio da música está indo para o country”. Ela destacou que Antonoff a acompanhou em suas viagens a locais icônicos do gênero, como Muscle Shoals e Nashville, nos últimos quatro anos.

O novo álbum promete trazer influências country, mantendo a essência poética e melódica que caracteriza a artista. Com uma trajetória que inclui vários sucessos nas paradas, como Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que alcançou a terceira posição na Billboard 200, a expectativa em torno de Lasso só cresce.