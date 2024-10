Adele vai parar de fazer shows em breve? O que se sabe

A cantora britânica Adele, de 36 anos, está na reta final da turnê “Weekends with Adele”, realizada no Teatro Coliseum do Caesars Palace, em Las Vegas, e anunciou que, após o show marcado para 23 de novembro de 2024, não planeja retornar aos palcos em um futuro próximo.

Em declaração durante sua apresentação ao vivo na última sexta-feira (25), a artista foi enfática: “Este é o fim. Não haverá outros shows. Não ficarei tipo: ‘Surpresa!’”.

O anúncio reforça que esta pode ser a despedida de Adele das grandes performances, pelo menos temporariamente, frustrando os fãs que aguardavam uma possível vinda da artista ao Brasil. Sem planos para uma nova turnê, Adele comentou sobre sua intenção de aproveitar ao máximo os momentos finais desta temporada em Las Vegas.

A apresentação derradeira acontecerá no final de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, encerrando uma fase intensa de shows para a cantora, que agora parece focada em outras prioridades.

Adele: os números da turnê histórica da cantora na Alemanha

A residência que a diva britânica Adele realizou recentemente em Munique, na Alemanha, já pode ser considerada histórica. Nesta série de shows no país europeu, a voz de Rolling In The Deep quebrou vários recordes.

Adele se apresentou em 10 noites em agosto em um estádio pop-up personalizado com capacidade para 73 mil pessoas na Alemanha. O local construído para abrigar os shows da cantora é a maior arena temporária já construída.

Os shows da cantora em Munique venderam mais de 730 mil ingressos – o maior público de qualquer residência fora de Las Vegas (EUA), de acordo com informações da Live Nation. Esses concertos exclusivos também marcaram a primeira vez que a cantora realiza na Europa Continental desde 2016.

Este projeto em Munique foi concebido e definido por Jonathan Dickins e a agente Lucy Dickins, empresário e agente de Adele, respectivamente.

Marek Lieberberg, executivo da Live Nation observou que “o talento das performances únicas de Adele combinou perfeitamente com a atmosfera especial desta cidade. A música dela, os fãs e Munique se uniram de uma forma raramente vivenciada. Foi inovador: a harmonia dos shows em uma visualização nunca antes vista em um épico coliseu pop-up personalizado com som perfeito ao ar livre, criado para os fãs de Adele. “Uma pré-Oktoberfest alegre, alegre e pacífica.”