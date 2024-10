Entenda a conexão entre o Halloween e o signo de Escorpião

As características do signo de Escorpião estão associadas ao Halloween (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, muitos países celebram o Halloween, tradição que se originou em países de língua inglesa, possivelmente, entre os celtas, no festival da colheita. Essa data coincide com o período em que o Sol transita pelo signo de Escorpião, que, como o Dia das Bruxas, é conhecido pelos seus mistérios e poderes ocultos.

Regido por Hades na mitologia, o signo de Escorpião está relacionado com as profundezas do inconsciente e os infernos pessoais. Assim, o Halloween ressoa perfeitamente com as características deste signo, que é associado a bruxas e bruxos, transformações e renascimentos.

Escorpião no Mapa Astral

Escorpião rege a casa 8 do Mapa Astral, que simboliza os processos de morte e renascimento, nossos mergulhos no mundo avernal e inconsciente. Quando um planeta passa por essa área do nosso mapa, sentimos uma forte necessidade de transformação que só ocorre por meio da introspecção ao nosso inconsciente.

As energias ancestrais e intuitivas dos escorpianos são despertadas no Halloween (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Escorpianos no Halloween

Com a chegada do Halloween, os nativos de Escorpião se sentem abrindo uma porta para um mundo que lhes é familiar. Neste período, energias ancestrais e intuitivas são despertadas, proporcionando uma conexão especial com o oculto. Quando o Sol transita por Escorpião, eles são agraciados com um novo brilho, intensificando sua essência e sua capacidade de transformação.

“Os escorpianos são conhecidos por seu humor sádico e pela alegria em pregar peças, especialmente, quando há um toque de vingança. A paleta de cores do dia das bruxas — preto, cinza-escuro, roxo e vinho — reflete a intensidade e a profundidade de Escorpião. O estilo gótico, repleto de mistério, também se alinha com a essência deste signo”, explica a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari.

Dessa forma, ninguém compreende o Halloween tão bem como uma pessoa de Escorpião. A conexão entre essas duas celebrações é inegável, fazendo dele o verdadeiro mestre das travessuras e encantos da noite mais sombria do ano.

Por Renata Cipili