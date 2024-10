10 obras para ler no Dia Nacional do Livro

Neste 29 de outubro, celebramos o Dia Nacional do Livro, uma data que nos convida a refletir sobre o impacto da leitura na nossa vida pessoal e profissional. Ler não só nos conecta a novos mundos, mas também nos ajuda a crescer, evoluir e enfrentar os desafios diários.

No Brasil, o cenário da leitura ainda enfrenta dificuldades: uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) revelou que 84% da população adulta brasileira não comprou nenhum livro no último ano, apesar de 60% reconhecerem a importância do hábito de leitura.

Entre os 16% que consumiram livros nos últimos 12 meses, as principais motivações são o crescimento pessoal e o lazer. No entanto, fatores como falta de tempo e o preço elevado dos livros ainda afastam muitos leitores em potencial. Dessa forma, incentivar o hábito da leitura é indispensável em qualquer circunstância da vida.

Para aqueles que desejam investir em novos hábitos de leitura, indicamos uma seleção de livros que podem transformar diversos momentos da vida. Confira:

1. Carreira sem Sofrer: como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você

Em “Carreira sem Sofrer”, Ana Tomazelli responde se é possível ter uma carreira profissional próspera sem que seja necessário sofrer e trabalhar de forma exaustiva (Imagem: Reprodução digital | Editora Brasport)

É possível ter uma carreira profissional próspera sem que, para isso, seja necessário sofrer e trabalhar de forma exaustiva? Ana Tomazelli, psicanalista e Presidente do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas), responde a essa pergunta em seu novo livro, “Carreira sem Sofrer: como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você”, lançado pela editora Brasport.

2. A Vida é uma Resenha

“A Vida é uma Resenha” mostra como construir relações significativas e transformar networking em uma ferramenta poderosa para o sucesso (Imagem: Reprodução digital | Editora Gente)

Publicada pela Editora Gente, a obra de Gabriel Khawali, conhecido pela Resenha do Gab, mostra como construir relações significativas e transformar networking em uma ferramenta poderosa para o sucesso profissional e pessoal. No livro, o empresário compartilha sua jornada pessoal e profissional e revela segredos do networking. Para o autor, é essencial sair da “bolha” para ser uma pessoa com maior repertório e, consequentemente, mais interessante.

3. Degrau quebrado: A jornada da autoliderança para mulheres em ascensão

Em “Degrau Quebrado” Elisa Rosenthal apresenta os caminhos para o desenvolvimento da autoliderança (Imagem: Reprodução digital | Editora MQNR)

Toda mulher chega em um determinado momento da carreira em que é preciso superar o degrau quebrado: um momento marcado por obstáculos que desviam e impedem o crescimento profissional. Esta dificuldade de ascensão é uma das principais lacunas a ser vencida no plano de ascensão da sua carreira. Neste livro, Elisa Rosenthal, idealizadora e Presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, apresenta os caminhos para o desenvolvimento da autoliderança e para maior clareza sobre o planejamento, o desenvolvimento e exercício da liderança feminina.

4. 101 Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo

“101 Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo” é um livro repleto de biografias curtas de cientistas, ativistas, líderes, atletas, artistas, exploradoras e muitas, muitas mais (Imagem: Reprodução digital | Pé da Letra)

Um livro para todas as idades. Descubra a vida de 101 mulheres pioneiras e as coisas notáveis que elas conquistaram. Este livro está repleto de biografias curtas de cientistas, ativistas, líderes, atletas, artistas, exploradoras e muitas, muitas mais. Da famosa à esquecida, essas mulheres e suas histórias certamente inspirarão e encorajarão a sonhar grande.

5. Café com Deus Pai

“Café com Deus Pai” é uma obra que convida o leitor a refletir sobre sua relação com Deus (Imagem: Reprodução digital | Editora Quatro Ventos)

Escrito por Tiago Brunet, é uma obra que convida o leitor a refletir sobre sua relação com Deus de forma simples e cotidiana, como em uma conversa íntima durante um café. O autor, que é coach e palestrante, oferece uma abordagem acessível da espiritualidade, incentivando práticas diárias de fé e crescimento pessoal. O livro apresenta meditações curtas e diretas, voltadas para quem deseja fortalecer sua conexão espiritual, encontrar paz interior e desenvolver uma vida mais equilibrada.

6. Smart Skills – Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz

Em “Smart Skills” Antonio Muniz mostra aos leitores como descobrirem seus pontos fortes (Imagem: Reprodução digital | Editora Brasport)

Neste livro, o autor Antonio Muniz, CEO Advisor 10X e Presidente da Editora Brasport, identifica e analisa um grande desafio nas carreiras atuais: aproveitar as qualidades individuais para gerar resultados considerando os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial (IA). Ele reconhece a importância do trabalho humano mesmo com o avanço da IA.

Para ajudar os leitores a encontrarem a carreira que mais se adeque com a sua personalidade, o autor mostra como descobrir seus pontos fortes considerando três inteligências: inteligência natural, inteligência técnica e inteligência adaptativa. Por meio de estudos científicos mais modernos e robustos, será possível descobrir as suas habilidades e ter uma carreira produtiva e feliz.

7. O Poder da Autorresponsabilidade

“O Poder da Autorresponsabilidade” oferece ferramentas práticas para o leitor tomar as rédeas da própria vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Gente)

Paulo Vieira explora como a capacidade de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e atitudes pode transformar a vida pessoal e profissional. O especialista em desenvolvimento humano, oferece ferramentas práticas para o leitor tomar as rédeas da própria vida, impulsionando mudanças positivas. O livro apresenta técnicas de coaching e exercícios que ajudam a identificar padrões de comportamento que limitam o sucesso e a felicidade, estimulando uma mentalidade de proatividade e autodomínio.

8. As letras dos Beatles: A história por trás das canções

“As letras dos Beatles: A história por trás das canções”, propícia uma visão única e íntima do marcante processo criativo do quarteto(Imagem: Reprodução digital | Editora Planeta)

Hunter Davies conviveu com os Beatles no apogeu da banda e escreveu a primeira e única biografia autorizada do grupo. Desde então, pesquisou e encontrou mais de cem letras de músicas escritas à mão, que são reproduzidas aqui de maneira inédita. O quarteto compunha a qualquer hora, em qualquer lugar: as músicas podiam começar no verso de um envelope, num guardanapo ou em um papel de carta de hotel. Estes escritos, entre eles vários rascunhos e versões revisadas, propiciam uma visão única e íntima do marcante processo criativo dos maiores compositores de música popular de todos os tempos: o que eles pensavam, como mudavam de ideia e de que maneira realizavam suas composições, hoje conhecidas em todo o mundo.

9. Futuro ancestral

Em “Futuro Ancestral” Ailton Krena provoca o leitor com a radicalidade de seu pensamento insurgente, que demonstra o senso comum e invoca o maravilhamento (Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letras)

A ideia de futuro por vezes nos assombra com cenários apocalípticos. Por outras, ela se apresenta como possibilidade de redenção, como se todos os problemas do presente pudessem ser magicamente resolvidos depois. Em ambos os casos, as ilusões nos afastam do que está ao nosso redor. Nesta nova coleção de textos, produzidos entre 2020 e 2021, Ailton Krenak nos provoca com a radicalidade de seu pensamento insurgente, que demonstra o senso comum e invoca o maravilhamento. Diz ele: “Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui.”

10. A biblioteca dos sonhos secretos: Uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar pessoas

Em “A biblioteca dos sonhos secretos: Uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar pessoas” o leitor conhece pessoas que estão em momentos diferentes da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Sextante)

Em cinco histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo. A Sra. Komachi tem o dom de saber exatamente de qual livro cada visitante precisa para mudar de perspectiva e voltar a alimentar seus sonhos. Às vezes, as mudanças mais transformadoras não são as mais grandiosas: são aquelas que nos fazem ver a vida – e suas infinitas possibilidades – de uma maneira inteiramente nova.

Por Stefani Pereira