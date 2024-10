O que Eloy Casagrande disse sobre shows no Brasil

O baterista brasileiro Eloy Casagrande, que recentemente estreou em território nacional ao lado do Slipknot durante o Knotfest em outubro, compartilhou o misto de emoções que viveu ao se apresentar no país com a banda pela primeira vez.

Casagrande, que se uniu ao grupo em um momento crucial, revelou que o apoio dos fãs brasileiros foi fundamental desde que assumiu as baquetas de uma das maiores bandas de metal do mundo. “O maior apoio que eu recebi foi justamente do público brasileiro. Isso foi muito bonito de se ver, tive um apoio geral dos brasileiros muito forte”, comentou Eloy ao canal “TV Braba”.

Para ele, tocar no Brasil foi uma verdadeira consagração de sua entrada na banda, comparando a ansiedade que sentiu para esse show ao seu primeiro com o Slipknot. “Acho que estava tão ansioso para esse show quanto o primeiro que fiz com a banda”, acrescentou. Durante a apresentação, Eloy tentou controlar as emoções, mas confessou que o impacto do momento foi maior do que esperava.

“Nervosismo, felicidade, gratidão… eu estava com vontade de subir no palco e explodir em algum momento”, revelou. No final do show, ele descreveu como “rolou uma comoção geral” e que foi difícil segurar as lágrimas. “Choveu nos meus olhos na saída do palco”, brincou.

A apresentação contou com um momento especial: uma foto da banda com o público ao fundo, algo que raramente acontece nos shows do Slipknot. “Esse foi o primeiro show com eles que a gente tirou esse momento para ir à frente, agradecer ao público e fazer a foto“, contou o baterista.

O que mudou no Slipknot pela saúde mental de Corey Taylor

Nos últimos meses, Corey Taylor, vocalista do Slipknot, tomou uma série de decisões drásticas para preservar sua saúde mental e física. Após cancelar sua turnê solo do álbum CMFT2 em janeiro deste ano, o cantor revelou que essas mudanças são essenciais para seu bem-estar e de sua família.

Taylor, que também lidera o Stone Sour, explicou em uma entrevista à Alternative Press que enfrentou um “ponto realmente sombrio” no início de 2024. “Minha busca incessante pelo trabalho e o ego que isso alimentava estavam me destruindo”, confessou. “Quase me levou ao limite”, o cantor afirmou.

Em resposta a essa crise, Corey implementou novas regras em sua rotina profissional, a mais notável sendo o limite de tempo fora de casa. “Nunca ficarei longe de casa por mais de duas semanas e meia”, afirmou, destacando a importância de priorizar sua vida pessoal e familiar. Para Taylor, esse ajuste é o maior presente que poderia dar a si mesmo e a seus entes queridos.

Além de suas mudanças pessoais, o vocalista também tem se dedicado a causas relacionadas à saúde mental. Ele fundou a The Taylor Foundation, uma organização que busca conscientizar e arrecadar fundos para ajudar aqueles que, como ele, lutam contra o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

“Quero ser uma ponte entre as pessoas que enfrentam o TEPT e aquelas que tentam compreender as complexidades desse transtorno”, explicou. A música, para Taylor, sempre foi um meio de expressar suas lutas e ajudar os outros a enfrentar as suas. “Minha música já ajudou muitas pessoas a atravessarem momentos sombrios, e sinto que é minha responsabilidade retribuir de alguma forma”, comentou.