Quais as novas datas de shows de Caetano e Bethânia

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, ícones da música brasileira, divulgaram novas datas para os shows de sua aclamada turnê pelo país. Após uma série de apresentações de sucesso em várias capitais, os artistas confirmaram duas datas especiais que marcam o encerramento deste projeto em 2024.

As próximas apresentações acontecem em Salvador, no dia 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e em seguida, no Rio de Janeiro, no dia 15 de março, na Farmasi Arena. A turnê celebra a rica trajetória dos dois artistas e tem atraído públicos diversos, que se emocionam com a interpretação de sucessos consagrados e a parceria única entre os irmãos.

A venda dos ingressos para esses shows finais começa na próxima terça-feira, às 10h, pelo site da Ticketmaster. Além das novas datas, os fãs ainda poderão conferir a turnê em outras capitais, com apresentações em Brasília, Fortaleza e São Paulo, além de uma primeira parada já marcada para Salvador, ainda em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Caetano Veloso: ‘Sozinho’ é a canção mais ouvida do cantor na Deezer

Com mais de cinco décadas de carreira, o cantor, compositor, produtor, arranjador e escritor se destacou inicialmente como um dos percussores do movimento Tropicália – no final dos anos 1960 – que revolucionou a música e a cultura no Brasil ao combinar diferentes estilos musicais e influências internacionais.

Seu primeiro disco, lançado em 1967, deu início a uma trajetória marcada por letras poéticas e engajadas, e hoje o cantor conta com mais de 40 álbuns de estúdios, que vão do rock psicodélico ao samba, passando pelo MPB, bossa nova, pop e outros gêneros.

Caetano Veloso também coleciona grandes colaborações e já ganhou dezenas de prêmios, incluindo dois Grammy Awards e mais de dez Grammys Latino, continuando a ser uma figura central na música popular brasileira, inspirando novas gerações de artistas e fãs ao redor do mundo.

Destacando a trajetória icônica de Caetano Veloso, além de sua capacidade única de reinventar-se ao longo dos anos, a Deezer divulgou a lista das 10 músicas mais ouvidas do cantor no último ano para celebrar sua vida e carreira.

Confira abaixo:

01 Sozinho (Ao Vivo)

02 Sonho Meu

03 Sozinho (Live)

04 Todo Homem (Ao Vivo)

05 Você Não Me Ensinou a Te Esquecer

06 Samba De Verão

07 Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ao Vivo)

08 Você É Linda

09 Baby (Original Album)

10 Queixa