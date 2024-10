Como será comeback de Taeyeon, do Girls’ Generation

A cantora Taeyeon, uma das integrantes mais queridas do grupo Girls’ Generation, anunciou o lançamento de seu sexto mini-álbum solo, intitulado Letter to Myself. O novo projeto marca o aguardado retorno da estrela de K-pop em carreira solo e promete emocionar os fãs com canções pessoais e reflexivas.

O álbum chega às plataformas de streaming em 18 de novembro, conforme revelado pela própria Taeyeon nesta segunda-feira (18). Em um teaser divulgado, Taeyeon aparece em um momento introspectivo, sentada e abraçando os joelhos enquanto escreve em uma folha de papel, sugerindo que o novo trabalho trará uma abordagem intimista.

Essa estética melancólica e pessoal reforça a expectativa de um álbum introspectivo e marcante, em linha com o estilo que a artista vem desenvolvendo. Este ano, Taeyeon presenteou seus fãs com parcerias de destaque. Em agosto, lançou uma versão especial de I’m The Only One ao lado do cantor britânico Sam Smith, mostrando sua versatilidade e alcance internacional.

Em julho, também lançou o single Heaven, que agradou os admiradores de seu estilo único. O último mini-álbum da cantora, To.X, foi lançado em novembro de 2023, contendo seis faixas inéditas e marcando um dos pontos altos de sua discografia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAM SMITH (@samsmith)

Saiba quais são os grupos de K-pop com mais views no YouTube

O site Kworb, que afere a popularidade de inúmeros artistas em várias plataformas, revelou os 10 grupos de K-pop que mais contabilizam views no YouTube. Entre esses grupos, claro, se destacaram os maiores nomes do gênero na atualidade, como os grupos BTS e BLACKPINK.

Vale ressaltar que todos que estão na lista já se encontram no nível dos bilhões em questões de visualizações.

Confira:

1. BTS com 22 bilhões de views

2. BLACKPINK com 13,85 bilhões de views

3. Twice com 8,93 bilhões

4. BigBang com 7,45 bilhões

5. EXO cm 5,74 bilhões

6. Girls’ Generation com 4,36 bilhões

7. GOT7 com 3 bilhões de views

8. NCT com 2,83 bilhões de views

9. Red Velvet com 2,53 bilhões de views

10. Seventeen com 2,26 bilhões de views