5 lançamentos do Disney+ em novembro de 2024

A série é baseada no romance de mesmo nome de Carola Lovering e acompanha o envolvimento complexo entre Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), dois jovens que se conhecem durante a faculdade. Ao longo do tempo, o relacionamento entre eles se torna cada vez mais intenso, gerando consequências emocionais que afetam não apenas suas vidas, mas também as pessoas ao seu redor.

Após um término difícil durante o verão, Lucy e Stephen retornam ao ambiente universitário. A trama se aprofunda nas repercussões das escolhas que ambos fizeram, revelando como essas decisões moldam seus destinos de formas imprevisíveis e trazem novas complicações em suas jornadas emocionais.

Em ‘Interior Chinatown’, Willis se envolve em uma investigação criminal que pode mudar a sua vida para sempre (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Baseada no premiado livro homônimo de Charles Yu, a série acompanha Willis Wu (Jimmy O. Yang), um ator que trabalha em um restaurante em Chinatown e se vê preso em papéis repetitivos de figurante. Embora sonhe em alcançar algo maior e se tornar o protagonista de sua própria história, ele precisa lidar com uma rotina desgastante e com as dinâmicas complexas de poder presentes nas gangues locais.

A trama ganha novos contornos quando Willis se envolve em uma investigação criminal ao lado da detetive Lana Lee (Chloe Bennet). Enquanto tenta desvendar os mistérios por trás do desaparecimento de seu irmão, o protagonista também se depara com segredos familiares que podem mudar sua perspectiva sobre sua identidade e o mundo ao seu redor.

4. Fora de mim (22/11)