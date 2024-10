Marca de Sasha Meneghel pertence a outra pessoa; entenda

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, teria escondido o jogo sobre sua marca de roupas recém lançada! Após alguns meses de sucesso nas vendas, a famosa está triunfante com seu alcance, mas “seu” não seria o pronome ideal… Afinal, a grife sequer pertence à modelo oficialmente!

Após investigar a fundo, o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia descobriu que a “Mondepars” até foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mas não pelo nome da influencer. Na verdade, consta que a marca pertence à empresa “Samesz Comercial” cujo único sócio e administrador é João Lucas De Lima Figueiredo, o seu marido.

É isso mesmo, caros leitores, a herdeira confia extremamente no esposo e deixou que ele mesmo registrasse a materialização do seu grande sonho no cartório. Vale lembrar que a designer de moda lançou oficialmente a marca no dia 10 de junho deste ano, apresentando sua primeira coleção, a “Debut Collection”, por meio de um desfile em São Paulo.

Com trajetória promissora, a designer de moda já trabalhou com nomes como Lenny Niemeyer, e tem seu talento reconhecido, embora tenha assumido o título de “nepobaby”. Já a grife era um sonho que ela já tinha compartilhado antes e, há dois anos, vem trabalhando para tirar do papel, ‘só não esperávamos que ela fosse registrá-lo no nome do marido em seguida.