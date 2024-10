Shawn Mendes é gay? Saiba o que ele disse

“Aos 15 anos, quando comecei, ainda era muito novo e não tinha a liberdade para experimentar e entender algumas coisas sobre mim, como qualquer jovem nessa idade normalmente faria”, disse Mendes, revelando como esses questionamentos ajudaram a moldar suas composições.

O cantor ainda destacou que as especulações ao redor de sua vida amorosa foram intensas, trazendo reflexões sobre as expectativas e cobranças do público.

Segundo Mendes, a complexidade da sexualidade não pode ser simplificada ou rotulada, uma vez que se trata de um tema “tão complexo e bonito”. Ele enfatizou que está, assim como todos, em um processo de autodescoberta, que considera normal e necessário. “Às vezes, não sei ao certo, em outras, já tenho certeza. Isso é assustador, especialmente numa sociedade que parece sempre ter algo a dizer sobre quem somos”, explicou.

O cantor finalizou sua fala com um desejo sincero de autenticidade. “Estou tentando ser corajoso e me permitir sentir as coisas do jeito que são. Por agora, é isso o que posso dizer”, completou, reforçando que esse processo é contínuo e que a aceitação e o autoconhecimento levam tempo.