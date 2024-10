Também indicada, Anitta é uma das atrações confirmadas do Grammy Latino 2024

A Academia Latina da Gravação, que visa celebrar a excelência na música latina, anunciou nessa terça-feira, 29, os nomes dos artistas que participarão da 25ª edição do Grammy Latino, a entrega anual do Latin Grammy. Entre a lista, estão incluídos nomes atuais dos indicados como Anitta, Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión, Darumas, Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera e Kali Uchis, assim como os anteriormente indicados Pitbull e Reik.

Com data marcada para o dia 14 de novembro, o evento será realizado no Kasseya Center, em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, Anitta foi a escolhida para representar o Brasil e será uma das artistas que vai se apresentar durante o evento, prometendo muita brasilidade, funk, pop, danças e looks, suas marcas registradas.

A cantora foi indicada nas categorias “Gravação do Ano” e “Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa” com a sua música “Mil Veces” e “Joga Pra Lua”, respectivamente. Na cerimônia de entrega dos troféus de 2023, a artista não chegou a ser indicada, porém foi uma das apresentadoras ao lado do cantor-compositor e instrumentista brasileiro Tiago Iorc. Vale mencionar que a “Girl from Rio” já foi indicada na premiação cerca de dez vezes.

Balanço sobre as indicações dos artistas O compositor americano Edgar Barrera recebeu nove indicações, incluindo na categoria de “Compositor do Ano” e “Produtor do Ano”; Becky G recebeu uma indicação para “Melhor Canção Regional”, com o single “Por El Contrario”; rapper americano Eladio Carrión concorre nas em três categorias, incluindo “Melhor Álbum de Música Urbana”, com a canção “Sol María”.

Quem comemora a primeira indicação no evento é a banda Darumas e Emília, que concorrem nas categorias “Melhor Artista Revelação” e “Melhor Álbum Pop Vocal”, respectivamente; e o Grupo Frontera, em “Melhor Álbum Norteño” e “Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea”. O cantor-compositor mexicano por trás de canções como “Mientes tan Bien” e “Para Empezar” é indicado as categorias “Melhor Álbum de Cantor e Compositor” e “Melhor Vídeo Musical de Curta Duração”, pelo disco “Pausa” e o single “Sálvanos”.

Danny Ocean, cantor-compositor venezuelano que assinou músicas como “Mónaco” e “Dime tú”, recebeu duas indicações para as categorias “Canção do Ano” e “Melhor Canção Pop”, com “Caracas En El 2000” e “Amor”, respectivamente. Silvia Pérez Cruz também concorre em “Canção do Ano”, além de “Melhor Vídeo Musical de Curta Duração”, por “313”, ambas categorias.

Carlos Rivera concorre para “Melhor Canção Pop”, com seu single “Ahora’, enquanto Kali Uchis recebeu quatro indicações, entre elas uma das mais importantes, a de “Gravação do Ano”, com “Igual Que Un Ángel”.

Também estão indicados: David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carin León, Elena Rose e Ela Taubert, além da Personalidade do Ano 2024 da Academia Latina, Carlos Vives.

A transmissão de três horas do Grammy Latino 2024 no Brasil será pelos canais TNT e E! Entertainment no streaming da HBO Max.

Confira as categorias que a cantora concorre

Gravação do Ano

? “Mil Veces” – Anitta

? “Monaco” – Bad Bunny

? “Una Vida Pasada” – Camilo & Carin Leon

? “Catalina” – Cimafunk & Monsieur Periné

? “Derrumbe” – Jorge Drexler

? “Con Dinero y Sin Dinero” – Fonseca & Grupo Niche

? “Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

? “Mambo 23” – Juan Luis Guerra 4.40

? “Tenochtitlán” – Mon Laferte

? “Igual Que Un Ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

? “Joga Pra Lua” – Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

? “Cachimbo da Paz 2” – Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

? “Da Braba” – Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

? “Carta Aberta” – Mc Cabelinho

? “Fé nas Maluca” – Mc Carol, Iza

? “La Noche” – Yago Oproprio Featuring Patricio Sid