Música nova de The Weeknd e Anitta é lançada nesta quarta-feira em todas as plataformas digitais - (crédito: TMJBrazil)

A aguardada parceria entre Anitta e The Weeknd, intitulada “São Paulo”, chega nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, a todas as plataformas digitais. A faixa é parte integrante do próximo álbum do cantor canadense, Hurry Up Tomorrow, seu sexto trabalho de estúdio.

Misturando português e inglês com o ritmo do funk, a música é o resultado de uma colaboração inédita entre os dois artistas, que promete atrair fãs tanto do pop quanto do funk brasileiro.

No último domingo (27), Anitta compartilhou em seu Instagram uma sequência de fotos que gerou alvoroço entre os seguidores. Na primeira imagem, a cantora aparece “grávida”, e na segunda, exibe um ultrassom de uma criatura, simbolizando a “gestação” de seu novo trabalho com The Weeknd. Em tom de brincadeira, o cantor parabenizou a colega pelo “bebê” e comentou que ele era “muito lindo”, aumentando ainda mais a curiosidade e expectativa entre os fãs para a estreia da colaboração.

Anitta e The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, já haviam surpreendido o público ao apresentar “São Paulo” em um show realizado na capital paulista no início de setembro.

A canção foi uma das grandes atrações da noite, e o momento foi recebido com entusiasmo pelo público brasileiro, que presenciou a fusão de duas línguas e estilos musicais distintos, unindo a cultura do funk com o alcance global da música pop e R&B de The Weeknd.

Em uma publicação feita recentemente, Anitta destacou a data de 30 de outubro de 2024, indicando o lançamento oficial de “São Paulo” para esta quarta-feira. Confirmado por The Weeknd em seu Instagram, o anúncio deixou os fãs ainda mais ansiosos para conferir a música completa.

Além de seu apelo linguístico e rítmico, “São Paulo” tem um significado especial para The Weeknd. A faixa integra Hurry Up Tomorrow, um álbum ainda sem data de lançamento oficial, mas que encerra uma trilogia iniciada em 2020 com After Hours, seguido por Dawn FM em 2022.