Solar Blond: conheça a tendência que promete dominar o verão 2025

O verão está se aproximando, e os salões de beleza já começam a notar a movimentação de clientes em busca do loiro perfeito para a estação. O hairstylist Danilo Herbert, especialista em coloração, revela que entre as versões que promete conquistar muitas adeptas nessa próxima temporada, está o solar blond, uma variação que cria um visual ensolarado, explorando os tons de dourado.

“Para conquistar esse efeito, usamos uma técnica que ilumina pontualmente os fios, criando uma moldura mais clara no contorno e nas pontas. Esse desenho que criamos, combinado a um fundo levemente rosé, confere esse efeito solar característico dessa nova variação de loiro”, resume o hairstylist.

Quem pode aderir ao look solar blond?

Mas será que o look cai bem para qualquer pessoa? De acordo com Danilo Herbert, a resposta é sim, pois é uma variação bem democrática. “Os loiros dourados, que mesclam tons mais claros com reflexos mais quentes, sempre são opções versáteis, já que se adaptam bem às peles morenas, negras, claras e também rosadas. O solar blond, como sugere o próprio nome, tem essa característica. É uma tonalidade quente, solar, que ganha ainda mais destaque em peles bronzeadas”, conta.

Como manter o efeito solar blond por mais tempo?

Assim como todos os tons de loiro, o solar blond também exige cuidados específicos para manter a tonalidade. “Especialmente nas estações mais quentes, com a exposição ao sol e o contato com a água do mar e o cloro da piscina, o loiro tende a oxidar, ficando muitas vezes com um tom amarelado ou alaranjado. Para evitar essa cor indesejada e recuperar a tonalidade solar dos fios, indico sempre o uso periódico de matizadores, de preferência os específicos para tons de loiro dourado”, recomenda o profissional.

O cronograma capilar ajuda a manter a cor por mais tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Aposte no cronograma capilar

O hairstylist Danilo Herbert alerta que é preciso ter um cuidado extra com a saúde dos fios loiros. “Cabelos coloridos e descoloridos tendem a ressecar mais, e se não forem bem nutridos e hidratados, também afetarão o resultado final da coloração”, conta.

“Antes de adotar essa ou qualquer outra transformação química, procure um profissional de confiança para saber se seu cabelo está apto para a mudança e mantenha uma rotina de cuidados em casa também, como a adoção de um cronograma de tratamento capilar, que com certeza ajudará a manter o brilho e a vivacidade dos fios”, completa.

Por Camila Hirano