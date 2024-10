Detalhes sobre lançamento de música póstuma do Liam Payne

O mundo da música está prestes a ouvir novamente a voz de Liam Payne com o lançamento de seu primeiro single póstumo, “Do No Wrong”, que chegará às plataformas na próxima sexta-feira, 1º de novembro. A faixa, fruto de uma colaboração com o produtor premiado Sam Pounds, promete emocionar fãs ao redor do globo, que ainda se recuperam da perda do cantor, falecido tragicamente no mês passado.

Aos 31 anos, Payne, ex-integrante da icônica boyband One Direction, morreu em 16 de outubro após uma queda de uma varanda no terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires. A autópsia revelou que o impacto da queda resultou em múltiplos ferimentos internos e externos, chocando fãs e amigos que expressaram o luto e a admiração pelo cantor nas redes sociais.

Sam Pounds, parceiro e amigo de Payne, anunciou o lançamento com uma mensagem emocionada para a família do cantor e seus fãs. “Rezo para que essa música seja uma bênção, como Liam sempre sonhou”, escreveu Pounds no X. Ele também enviou uma mensagem especial para a irmã de Payne, Ruth Gibbons, e o filho do cantor, Bear, enfatizando o desejo de que a música traga conforto.

Para os fãs, “Do No Wrong” carrega um toque íntimo, já que o anúncio incluiu um vídeo inédito de uma sessão de estúdio recente em que Liam e Pounds aparecem discutindo sobre a produção da faixa e colaborando em ideias para o projeto.

A gravação, divulgada por Ruth Gibbons, mostra um momento de sintonia entre os dois, além de uma breve menção ao cantor Chris Brown, sugerindo o desejo de Payne de expandir o projeto com grandes nomes.

Após a perda do amigo, Pounds compartilhou homenagens emocionantes nas redes sociais, lembrando o cantor como “um artista talentoso, pai dedicado e um amigo divertido”. “É assim que sempre vou me lembrar de você, irmão. Fizemos músicas incríveis e bonitas que viverão para sempre”, declarou, compartilhando vídeos dos momentos que passaram juntos no estúdio.

“Do No Wrong” é aguardado como uma despedida emocionante e uma celebração do talento de Payne, garantindo que sua voz e legado permaneçam vivos na memória dos fãs e na história da música pop.

Liam Payne: novos detalhes sobre preparação do velório

Mais de uma semana após a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, seu corpo permanece na Argentina aguardando liberação, devido a investigações detalhadas das autoridades locais. O processo, que inclui uma autópsia minuciosa com exames toxicológicos, histopatológicos e bioquímicos, visa esclarecer as circunstâncias e as causas do óbito.

Geoff Payne, pai do cantor, viajou até Buenos Aires em 18 de outubro para identificar o corpo do filho e conhecer o local do ocorrido. Desde então, ele tem mantido contato com as autoridades, que estimam mais alguns dias para finalização dos exames complementares e liberação do corpo.

“A incerteza é o que mais o afeta”, afirmou um amigo da família ao jornal Daily Mail, reforçando que Geoff não retornará ao Reino Unido até que possa levar Liam de volta consigo. O relatório inicial da autópsia aponta que Liam teria consumido uma combinação de substâncias antes de sua morte, incluindo cocaína rosa, ansiolíticos e outras drogas.

Essas informações corroboram com o chamado de emergência feito pelo gerente do hotel CasaSur Palermo, onde Payne estava hospedado, relatando seu comportamento descontrolado. O cantor, que já havia falado sobre sua batalha contra dependências em entrevistas anteriores, estava sob influência de álcool e drogas no momento.

No dia do incidente, a polícia foi acionada às 17h04 para tentar controlar a situação, mas ao chegarem ao local, os socorristas não encontraram sinais de vida. O promotor argentino Andrés Esteban Madrea explicou que, além dos exames biológicos, estão sendo analisados celulares e câmeras de segurança do hotel, o que exige um tempo adicional para a conclusão da investigação.

Payne era conhecido por falar abertamente sobre suas lutas contra o vício, mencionando que o isolamento durante as turnês da One Direction foi um fator desencadeante. Após ter comemorado seis meses de sobriedade em 2023, o cantor estava em recuperação após um período em uma clínica de reabilitação. Em entrevistas, ele revelava o esforço para manter-se sóbrio, mas enfrentava desafios frequentes.

Liam Payne, de apenas 31 anos, deixa um legado artístico que inclui músicas solo e sua contribuição para a boy band One Direction, que marcou uma geração. Sua trajetória, além dos altos e baixos pessoais, ficará marcada para sempre na memória dos fãs ao redor do mundo.