9 livros para leitores de todas as idades

A leitura abre portas para novos mundos, amplia horizontes e estimula a criatividade, além de ser fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Manter esse hábito é crucial em uma era cada vez mais digital, em que muitas vezes as informações chegam de forma rápida e superficial. Considerando isso, abaixo, selecionamos 9 obras que leitores de todas as idades precisam ler. Confira:

1. Dissimulados

‘Dissimulados’ revela os bastidores de dilemas éticos e conflitos que desafiam o mundo corporativo (Imagem: Reprodução digital | Editora IPRC)

Você será conduzido por sete histórias reais de investigações de compliance que revelam os bastidores de dilemas éticos e conflitos que desafiam o mundo corporativo. Inspirado por casos atendidos ao longo de uma década pela S2 Consultoria, este livro mistura ficção e realidade de maneira provocante, e oferece um olhar minucioso sobre os desafios de manter a integridade em um ambiente onde as máscaras podem cair a qualquer momento. Prepare-se para questionar tudo o que você acha que sabe sobre lealdade, poder e ética.

2. Eu podia ser feliz e não sabia

“Eu podia ser feliz e não sabia’ incentiva os leitores a embarcarem em uma jornada de autoconhecimento em busca da sua força interior (Imagem: Reprodução digital | FAC Form)

Este não é um romance de ficção ou de suspense e ação. Os heróis são pessoas comuns, que vivenciam as dificuldades cotidianas de relacionamento, como a convivência em casa, com aqueles que dizem amar, e sobre o desafio de manter a harmonia no trabalho. Se você se dispõe a refletir e, quem sabe, dar uma boa guinada na vida, essa jornada de autoconhecimento vai mostrar de onde vem a força interior e como lidar com ela para fazer as mudanças necessárias e ser feliz.

3. Sinais de Amor

“Sinais de Amor” narra a história de amor entre uma jovem com diagnóstico de surdez e o filho de um casal de surdos que tenta superar os seus traumas (Imagem: Reprodução digital | Qualis Editora)

Aos 17 anos, Raquel recebeu um diagnóstico de surdez, mas, avançando contra as adversidades, ela conquistou uma carreira brilhante como médica patologista. Agora, sonha em abrir uma clínica especializada no atendimento a surdos e pessoas com deficiência. O destino faz a protagonista cruzar com Bernardo, filho de pais surdos e carregado de traumas que marcaram sua existência. Juntos, eles descobrem um amor que fala em língua de sinais. Essa é uma narrativa tocante sobre superação.

4. Amazônia e seus encantos

‘Amazônia e seus encantos’ convida os leitores a conhecerem de perto as maravilhas da Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Editora UmLivro)

Este é um convite da bióloga Salete Ferro para conhecer de perto as maravilhas da Amazônia por meio do olhar e da vivência de uma cronista. São histórias, relatos, visões e experiências vividas por mais de 22 anos nessa região fascinante. Os encantos do Parque Nacional do Viruá, com a maior biodiversidade de aves do mundo; a Serra de Tepequém; as diferentes espécies de plantas, matas e rios; as casas e cachoeiras da bela cidade turística de Presidente Figueiredo; e o Sítio PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais) são algumas das belezas reveladas.

5. O chamado do Abismo

‘O chamado do Abismo’ é a continuação do livro ‘O Veneno na Montanha’ e conta o desfecho final da tomada do império (Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis)

Tomar o poder da Montanha foi o primeiro passo em direção a uma gigantesca batalha. Kalina Kaster jamais imaginou que seus planos de salvar a mãe das garras de um sistema ditador poderiam resultar na descoberta da sua verdadeira linhagem. Agora, com sangue Denova em suas veias, e sendo a única sucessora na linha do trono, a garota precisará buscar por apoiadores poderosos pelo continente. Na aguardada continuação de “O Veneno na Montanha”, a autora Bianca Jung proporciona uma viagem emocionante, que tem como destino final a tomada de um império.

6. A magia da relação

‘A magia da relação’ é uma obra para fortalecer a conexão entre pais e filhos (Imagem: Reprodução digital | Editora Gab Saab Kids)

‘A Magia da Relação’ é uma obra para fortalecer a conexão entre pais e filhos. Totalmente ilustrado e com textos rimados, o livro ajuda a desenvolver condutas acolhedoras e assertivas para lidar com conflitos, e promove relações harmoniosas e humanizadas. A autora Gab Saab, que é neuropsicanalista e especialista em Psicologia Jurídica, reúne elementos que orientam a família sobre os valores indispensáveis que devem ser aprendidos em casa.

7. Apesar disso, rolou

‘Apesar disso, rolou’, narra as passagens marcantes da trajetória de um imigrante que chegou ao Brasil dias antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Editora Adonis)

Passagens marcantes da trajetória de um imigrante que chegou ao Brasil com pouco mais de dois anos de idade, com a mãe e o padrasto, russos, vindos de Berlim, dias antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, estão registradas na autobiografia “Apesar disso, rolou”, de Michael Paul Zeitlin. Engenheiro civil, ele foi responsável pela implantação do trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano de São Paulo e de dois importantes programas, o de Concessões Rodoviárias e o Rodovia Viva.

8. Playfulness: Trilhas para uma vida resiliente e criativa

Em ‘Playfulness: Trilhas para uma vida resiliente e criativa’ Lucas Freire apresenta respostas às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade (Imagem: Reprodução digital | Editora DVS)

Inspirado nos diversos significados e traduções da palavra “play”, o psicólogo Lucas Freire apresenta respostas às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento mental. Para minimizar o sofrimento, o autor convida o leitor a refletir, construir e transformar sua rotina, sua carreira, sua vida, sua comunidade e até o mundo com leveza e criatividade.

9. Entrevistando você

‘Entrevistando você’ narra a história de uma personagem que apresenta um programa de bingo na madrugada, mas sonha com uma carreira no entretenimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis)

Naomi Castro apresenta um programa de bingo na madrugada, mas anseia por uma carreira no entretenimento. Sua grande oportunidade surge quando Benjamin Kalu, um renomado astro do cinema conhecido por evitar a mídia, aceita uma entrevista, mas com uma condição: todas as conversas devem ser conduzidas em suaíli, sua língua materna africana. Inicialmente não sendo a primeira opção da emissora para a exclusiva, Naomi é a única capaz de atender à exigência de Benjamin.

