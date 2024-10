Como será apresentação de Anitta no Grammy Latino

Anitta está pronta para brilhar na 25ª edição do Grammy Latino, marcada para o dia 14 de novembro no Kaseya Center, em Miami. A artista, que já fez uma apresentação memorável na edição de 2022, é a única brasileira confirmada para se apresentar no evento deste ano, prometendo um show de grande impacto.

Além de ser uma das atrações principais, Anitta também se destaca como uma das indicadas em duas categorias: Gravação do Ano com a canção “Mil Veces” e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com “Joga Para Lua”, uma colaboração com Dennis e Pedro Sampaio. Essa visibilidade no Grammy Latino ressalta seu papel como uma das artistas mais influentes da música latina contemporânea.

Também é provável que ele apresente “Mil Veces” no evento deste ano, que contará com uma lista impressionante de artistas, incluindo nomes como Becky G, Kali Uchis, Pitbull e Edgar Barrera, além de muitos outros talentos da música latina. A diversidade das apresentações promete enriquecer ainda mais a cerimônia, que é um dos maiores eventos da indústria musical hispânica.

Anitta compartilhou sua empolgação com a participação no Grammy, reafirmando sua posição como uma das grandes vozes da música brasileira no cenário internacional. Com a confirmação de sua performance e suas indicações, ela continua a quebrar barreiras e a celebrar a cultura brasileira na música.

A expectativa está alta para ver como a artista irá representar o Brasil e trazer sua energia única ao palco, especialmente considerando que a cerimônia é um marco para a música latina e um espaço onde artistas de diferentes estilos se encontram para celebrar suas conquistas. Os fãs aguardam ansiosamente para testemunhar o show de Anitta, que promete ser inesquecível.

‘Ensaios da Anitta’ ganham datas no começo de 2025

Anitta anunciou as datas de sua festa pré-carnavalesca anual ‘Ensaios da Anitta’ em seu perfil no Instagram.

“Os Ensaios da @anitta estão de volta em 2025 com a MAIOR de suas temporadas.”, a cantora postou na legenda da postagem.

A maratona começa no dia 11 de janeiro, em São Luís, no Maranhão. No dia seguinte, 12, é a vez de Fortaleza. Salvador (18), Brasília (19), Recife (25) e Ribeirão Preto (26) são as outras datas. Em fevereiro, os shows continuam em Belo Horizonte (1), Campinas (2), Rio de Janeiro (8), Curitiba (15), Florianópolis (16) e encerra em São Paulo no dia 22.

Com o tema Maratona de Jogação, Anitta postou fotos nas redes sociais representando várias modalidades esportivas e suas qualidades, história e importância social.

“Acompanhar meu ritmo no carnaval já é uma maratona, né? Quem estiver comigo participando dessa festa ano que vem precisa estar preparado”, disse a cantora em comunicado.

“Tô preparadíssima para essa maratona de jogação. Haja fôlego, gente! Todo mundo vai se identificar. Seja por ser torcedor, fã, praticante de um esporte ou até mesmo por não entender muito do assunto e ser curioso. Eu já tô animada!”, comentou.

Vale destacar que durante o carnaval, ela vai passar por Salvador e Rio de Janeiro com os Blocos da Anitta, entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março.