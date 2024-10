Jade Picon procura nova mansão no RJ e reclama do valor dos alugueis

O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que a permanência de Jade Picon em sua mansão na Zona Oeste do Rio está com os dias contatos! A famosa está de olho em uma nova mansão para chamar de sua ainda em solo carioca, mas não tem sido fácil! Ela, que atualmente mora em uma casa alugada na Barra da Tijuca, precisará sair do imóvel em breve, este colunista explica o motivo!

A famosa está de malas prontas, só falta a casa. É isso mesmo, caros leitores, mas por que a mudança? O proprietário da mansão onde a ex-BBB reside estaria fora do país e, agora, decidiu retornar para terras brasileiras e reassumir a residência. Assim, a irmã de Leo Picon estaria em busca de uma nova moradia, mas o preço dos imóveis não está facilitando o processo… Se até para a influenciadora está difícil, imagina para os demais!

O jornalista deu uma dica para os corretores que possuem imóveis disponíveis na Barra. A ex-namorada de João Guilherme estaria à procura de uma casa de até R$ 60 mil mensais e que possua elevador. Aliás, condomínio e IPTU já devem estar inclusos. No entanto, tudo que ela tem visto até agora ultrapassa os R$ 80 mil!

Para quem não sabe, desde que se mudou oficialmente de São Paulo para a cidade maravilhosa, a ex-sister mora em uma mansão próxima à de Gabigol. Em sua residência atual, ela desembolsaria a bagatela de R$ 50 mil de aluguel e mais R$ 5 mil com taxas de condomínio e IPTU.

Agora fica a dúvida: Jade Picon mora de aluguel por que não tem dinheiro para comprar um imóvel? Estão enganados! A influencer segue os mesmos passos de Juliette. Como noticiado também com exclusividade por Daniel, a cantora optou pelo aluguel para seguir com os investimentos que possui. Afinal, só com o lucro (rendimentos) da ex-BBB ela paga o aluguel e ainda sobra, e esse seria o mesmo caso da irmã de Leo.