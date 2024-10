Tudo sobre retorno do Panic! At The Disco aos palcos - (crédito: TMJBrazil)

O Panic! At The Disco está oficialmente de volta! A banda, conhecida por suas músicas que marcaram a cena pop rock dos anos 2000, anunciou seu retorno aos palcos nesta terça-feira (29). Após uma pausa anunciada em 2023, quando o vocalista Brendon Urie declarou que queria dedicar-se à família devido à gravidez da esposa, o grupo agora se prepara para uma apresentação especial.

O aguardado retorno acontecerá no festival When We Were Young, em Las Vegas, marcado para o dia 18 de outubro de 2025. A data não foi escolhida por acaso: o show celebra os 20 anos do lançamento do icônico álbum de estreia, A Fever You Can’t Sweat Out. Conhecido por sucessos como I Write Sins Not Tragedies, o álbum será apresentado na íntegra, segundo comunicado da banda nas redes sociais.

“Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos uma partitura picaresca de fantasia passageira… Em 18 de outubro de 2025, o Panic! retorna para casa em Las Vegas para uma noite especial no festival When We Were Young para apresentar o álbum na íntegra e muito mais”, declarou a banda.

O evento, que será realizado apenas uma vez, promete uma experiência inesquecível. “Prepare-se, porque é hora de dançar e isso só acontece em Vegas”, pontua o comunicado. Além do Panic! At The Disco, o festival contará com outros grandes nomes dos anos 2000, como Avril Lavigne, The Offspring, Blink-182 e Simple Plan, garantindo um lineup nostálgico para os fãs.

Em 2023, Brendon Urie havia se despedido dos palcos para focar na chegada de seu primeiro filho, decisão que resultou no encerramento do Panic! At The Disco. “A perspectiva de ser pai e ver minha esposa se tornar mãe é ao mesmo tempo humilhante e emocionante”, declarou o vocalista na época. Agora, com o retorno marcado, os fãs podem reviver a emoção e as lembranças de uma das bandas que marcou uma geração.

Panic! At The Disco lança a inédita “Local God”

A banda Panic! At The Disco disponibilizou em todas as plataformas digitais pela Warner Music, via Fueled By Ramen, a faixa Local God. A música é mais um passo para o lançamento do álbum de estúdio da banda o intitulado Viva Las Vengeance.

O sucessor de Pray fot the Wicked teve data de estreia para 19 de agosto de 2022. O álbum lançado em 2018 conta com o os sucessos High Hopes e Hey Look Ma, I Made It, hits conhecidos do Panic! At The Disco.