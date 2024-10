Como é o vídeo de ‘Rockstar’ da Lisa

Lisa, integrante do BLACKPINK, surpreendeu alunos da PS 282 Park Slope, uma escola no Brooklyn, ao assumir o papel de professora por um dia e gravar um clipe para seu sucesso solo, “Rockstar”. A aparição da estrela do K-pop foi destaque no programa “Celebrity Substitute”, no qual celebridades são convidadas a dar aulas para estudantes.

No episódio exibido na última terça-feira (29), Lisa ensinou coreografias para alunas do ensino fundamental, criando uma experiência inesquecível. Logo ao entrar na sala, a presença da cantora tailandesa causou comoção. As alunas gritaram ao ver a estrela, que incentivou a euforia: “Gritem mais e mais”, brincou.

Entre risadas e curiosidade, uma das garotas perguntou a Lisa se ela era realmente a verdadeira, ao que outra adicionou: “Como você ficou famosa?” Em resposta, Lisa divertiu as estudantes com um sorriso, respondendo de forma descontraída: “Eu não sei”.

Durante a aula, Lisa compartilhou o que é preciso para ser uma “Rockstar” e ensinou passos de dança da música, formando o “Grupo da Lisa” com as alunas. Esse momento especial foi registrado em um novo clipe de “Rockstar”, gravado na própria escola, onde a cantora e suas jovens alunas mostram a coreografia que aprenderam juntas.

Lançada em julho, “Rockstar” se tornou um dos grandes sucessos da carreira solo de Lisa, alcançando o topo do chart Billboard Global e também marcando presença no Billboard Brasil Hot 100, onde chegou à 60ª posição.

Com mais de 216 milhões de visualizações no clipe oficial, a música continua a consolidar a artista na cena musical internacional, enquanto os projetos do BLACKPINK permanecem em pausa para que cada integrante explore suas carreiras solo.