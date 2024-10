Saiba mais sobre show extra do Bring Me the Horizon - (crédito: TMJBrazil)

A banda britânica Bring Me the Horizon anunciou um show extra em São Paulo, marcado para o dia 28 de novembro de 2024. A apresentação ocorrerá na Audio Club, dois dias antes do aguardado show no Allianz Parque, e promete atrair muitos fãs do grupo, que é conhecido por sua mistura única de rock e metal.

Os ingressos para o evento já estão com preços definidos, variando de R$ 195 a R$ 450. A pré-venda começará na próxima quinta-feira, 31 de outubro, às 10h (horário de Brasília), enquanto a venda geral será liberada às 15h do mesmo dia. Os interessados podem adquirir os bilhetes pelo site da Eventim.

Serviço do Show Extra do Bring Me the Horizon:

Data: 28 de novembro de 2024

28 de novembro de 2024 Local: Audio Club – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo/SP

Audio Club – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo/SP Horário de abertura dos portões: 19h

19h Classificação Etária: Entrada permitida para crianças/adolescentes de 5 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis e de 16 a 17 anos desacompanhados.

Ingressos e Setores:

Pista: R$ 195 (meia-entrada) | R$ 390 (inteira)

R$ 195 (meia-entrada) | R$ 390 (inteira) Mezanino: R$ 225 (meia-entrada) | R$ 450 (inteira)

Início das vendas:

Pré-venda: 31 de outubro, 10h (online)

31 de outubro, 10h (online) Venda geral: 31 de outubro, 15h (online e na bilheteria oficial)

Bring Me The Horizon lança o inédito single ‘DArkSide’

O Bring Me The Horizon lançou o seu inédito single DArkSide, já disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via RCA Records. A banda está em turnê pelo mundo desde sua apresentação como headliner no festival Download deste ano, além de estar dando os toques finais em seu aguardado novo álbum de estúdio, POST HUMAN: NeX GEn.

DArkSide segue os singles LosT, AmEN!, DiE4u e sTraNgeRs, que fazem parte da série globalmente aclamada Post Human, que já foi reproduzida mais de 310 milhões de vezes até o momento.