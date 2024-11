Justin Timberlake está com crise no casamento? Saiba a verdade - (crédito: TMJBrazil)

Justin Timberlake e Jessica Biel, casados desde 2012, estão enfrentando um momento delicado no relacionamento, segundo a revista In Touch Weekly. Após a prisão de Timberlake em junho, sob a acusação de dirigir sob influência de álcool, o cantor tem se dedicado a reverter o impacto negativo que o episódio gerou no casamento com a atriz.

Fontes próximas ao casal revelaram que Biel ainda enfrenta dificuldades para superar o ocorrido, o que gerou uma certa tensão entre os dois. Embora Timberlake esteja demonstrando comprometimento para salvar a união, Jessica permanece cautelosa, especialmente em relação à confiança. “Vai levar tempo, pois ela continua cautelosa em relação a ele”, declarou uma fonte à publicação.

Jessica, que sempre prezou por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, sente-se desconfortável com a exposição negativa do caso. Amigos próximos comentaram que Timberlake tem feito de tudo para reconquistar a confiança da esposa, mas ainda carrega o peso da situação, que segue afetando sua vida e o relacionamento do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Timberlake (@justintimberlake)

Justin Timberlake se declara culpado por dirigir embriagado

Justin Timberlake se declarou culpado por dirigir embriagado em Sag Harbor, Nova York, e foi condenado a pagar uma multa de US$ 500 e prestar serviço comunitário.

Segundo a Variety, o cantor se declarou culpado de “dirigir com capacidade prejudicada“, o que é uma violação sob a lei de Nova York. Ele foi inicialmente acusado de uma acusação de contravenção por dirigir embriagado.

“Eu não cumpri os padrões que tento manter para mim mesmo”, disse Timberlake ao juiz, de acordo com a Variety. “Eu deveria ter tido um julgamento melhor… Eu entendo a seriedade disso.”

Vale lembrar que a carteira de motorista do artista já havia sido suspensa. O juiz também condenou Justin a 25-40 horas de serviço comunitário em uma organização sem fins lucrativos e ordenou que ele fizesse um pronunciamento.

Ele cumpriu essa obrigação fazendo uma breve declaração à imprensa do lado de fora do tribunal após a audiência.

“Mesmo que você tenha bebido uma bebida, não fique ao volante de um carro“, disse ele. “Há tantas alternativas. Ligue para um amigo, pegue um Uber. Há muitos aplicativos de viagem. Pegue um táxi. Esse é um erro que cometi, mas espero que quem estiver assistindo e ouvindo agora possa aprender com esse erro. Eu sei que certamente aprendi.”

Vale lembrar que o cantor foi preso em junho depois que a polícia o parou por sair da faixa e não obedecer a um sinal de parada.

O policial que o prendeu relatou que seus olhos estavam “injetados” e “vidrados” e que ele teve um desempenho ruim em um teste de sobriedade. Na ocasião, ele disse ao policial que tomou um martini e estava seguindo seus amigos para casa, e se recusou a fazer o teste de bafômetro.