O significado do videoclipe de ‘São Paulo’, de The Weeknd e Anitta

A nova parceria entre The Weeknd e Anitta, intitulada “São Paulo”, chegou às plataformas na última quarta-feira (30) e já conquistou uma legião de fãs e curiosos. Com um videoclipe sombrio e repleto de simbolismos, o lançamento, que coincidiu com o Halloween, está gerando inúmeras teorias sobre seu real significado.

A faixa faz parte do próximo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, que ainda não tem data de lançamento definida, e traz Anitta em uma participação ousada, além de um sample de “Bota na Boca, Bota na Cara”, de Tati Quebra Barraco. Em setembro, o canadense apresentou a canção ao vivo no Brasil, dando um gostinho do que estava por vir.

No clipe, Anitta aparece grávida e mascarada, andando por Nova York com seguranças. Em meio à caminhada, ela começa a sentir contrações e se dirige a uma fonte. A surpresa acontece quando, ao invés de um bebê, ela dá à luz a uma boca, que ganha vida na sua barriga e começa a cantar a música. Após o “parto”, Anitta recupera o fôlego e passa a interagir de forma sensual, gerando ainda mais interpretações e teorias.

Para muitos fãs, “São Paulo” representa um renascimento do cantor, cujo nome real é Abel Tesfaye. Este tema já apareceu em seus videoclipes recentes, como em “Timeless”, onde ele simboliza uma despedida de sua vida anterior, e “Dancing in the Flames”, que sugere sua “morte”. Assim, o nascimento da boca seria uma metáfora para essa transformação, um início de uma nova era para o artista.

Outro grupo de fãs acredita que Anitta, grávida de uma criatura misteriosa, representa a força de algo novo e poderoso que está sendo gerado. O conceito de gestação e nascimento atípicos aponta para uma mudança de paradigma, trazendo à tona um momento em que o “monstro” que Anitta gera representa o surgimento de uma era mais sombria e ousada para ambos os artistas.

Apesar do clima macabro, o videoclipe atingiu um marco impressionante, com mais de 2 milhões de visualizações e o segundo lugar entre os vídeos de música em alta no YouTube. Resta aos fãs aguardar os próximos lançamentos de Hurry Up Tomorrow para entender toda a trama deste universo enigmático de The Weeknd.

The Weeknd e Anitta lançam novo single ‘São Paulo’

Na última quarta-feira (30), Anitta e The Weeknd lançaram o novo single São Paulo, com direito a um videoclipe onde a cantora aparece com uma barriga de grávida.

O vídeo foi dirigido pela artista experimental Freeka Tet, e os efeitos especiais foram construídos por Manny Lemus.

Vale lembrar que no início da semana, Anitta postou uma foto em um quarto de hotel usando a máscara e barriga do vídeo. “Era para ser mantido em segredo…”, ela legendou o post. The Weeknd respondeu com “Meu Deus… Parabéns”, e também postou novamente a foto e escreveu: “@Anitta, você escondeu tão bem em São Paulo.”

Vale destacar que os artistas estrearam a faixa no show de The Weeknd no Brasil em setembro. São Paulo fará parte do próximo álbum Hurry Up Tomorrow, de acordo com a Billboard Brasil.

“Sabíamos que [a música ‘São Paulo’] era especial demais para tocar apenas no palco”, ele disse à publicação. “Vimos um grande potencial na música e encontramos a batida, que é o coração do show.”

“Escrevi alguns versos como uma brincadeira e nunca imaginei que eles se tornariam sérios. De repente, recebi a música finalizada. Adorei! Fiquei muito honrado e lisonjeado.”, completou Anitta.