Confira o que Lady Gaga disse sobre clipe de ‘Disease’

Lady Gaga lançou, nesta terça-feira (29), o clipe de seu novo single Disease, onde mergulha em temas intensos de vulnerabilidade e enfrentamento de seus conflitos internos. Em um relato sincero, compartilhado com seus fãs na plataforma X, a cantora revelou como a faixa reflete sua luta com os “demônios interiores” e o processo de autoconhecimento.

“Nunca foi fácil para mim encarar como sou seduzida pelo caos e pela turbulência”, escreveu Gaga. “Isso me faz sentir claustrofóbica. ‘Disease’ é sobre encarar esse medo, enfrentar minha escuridão interior e aceitar que, por mais que tente, nem sempre consigo escapar dessas partes de mim que me assustam.”

A artista ainda reforçou a ideia de que mesmo quando tenta fugir, esses elementos permanecem como parte essencial de quem ela é. No clipe, Gaga explora a temática da transformação e resiliência, apresentando uma narrativa visual intensa de dança, corridas e movimentos de purgação, como uma forma de enfrentar seus medos e chegar a uma reconciliação consigo mesma.

“Posso correr e correr, mas eventualmente encontrarei essa parte de mim novamente, mesmo que seja só por um momento”, afirmou a cantora. Para ela, essa aceitação traz uma beleza única, uma “integração” que é “minha e aprendi a lidar com ela”.

Em uma última reflexão, Lady Gaga compartilhou uma mensagem de força: “Sou a maestra da minha própria sinfonia. Sou cada ator nas peças que são minha arte e minha vida”, expressou.

Ela concluiu a postagem com uma mensagem de empoderamento: “Não importa o quão assustadora seja a pergunta, as respostas estão dentro de mim. Eu me salvo continuando. Sou eu por inteiro, sou forte e estou pronta para o desafio. Feliz Dia das Bruxas.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Crítica avalia ‘Disease’, o novo single de Lady Gaga

Lady Gaga deu o pontapé inicial para seu tão aguardado novo disco, o sétimo de sua carreira, intitulado de LG7, que está programado para ser lançado em 2025. A diva do pop está com tudo, e os fãs da artista estão em polvorosos com a chegada do novo single.

Em Disease, Lady Gaga incorpora uma estética sombria e cinematográfica, ilustrada no vídeo promocional, onde ela aparece sendo perseguida por um carro enquanto corre, usando um vestido branco e cabelos escuros.

Este visual simboliza um tema de fuga e perseguição, acompanhados por uma sonoridade dramática, ao som de um piano, que traz um clima de suspense. A capa do single, que mostra Gaga deitada no capô de um carro com o título da música pintado em branco invertido, reforça o tom sombrio e intenso que ela buscou para esta nova era.

Em suas redes sociais, a compositora agradeceu o apoio dos fãs: Sinceramente, estou tentando encontrar as palavras certas para dizer – estou tão animado para lançar minha nova música e ver todos os monstros ganhando vida e dançando e se apresentando e sorrindo e chorando é uma alegria tão insana. Estou muito grato e emocionado com seu amor pela doença. Continue dançando. Há MUITO mais por vir. Faz muito tempo que não vejo nossa comunidade assim. Obrigado por vir neste passeio comigo todos esses anos e ainda aparecer para a música.