‘Lasso’: detalhes sobre o novo álbum de Lana Del Rey

O aguardado lançamento de Lasso, o décimo álbum de estúdio de Lana Del Rey, vem causando burburinho entre os fãs e na indústria musical. Após o bem-sucedido Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lançado em 2023, Lana tem mantido o mistério sobre seu novo projeto, optando por revelar poucos detalhes.

Em entrevista à Time, a artista explicou que prefere não criar expectativas prematuras. “No segundo em que você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas”, comentou, afirmando que gosta de deixar a música falar por si mesma. A mudança para uma sonoridade country tem sido uma das pistas mais comentadas sobre Lasso.

Assim como outros artistas de destaque como Post Malone e Beyoncé, Lana Del Rey explora o estilo que dominou o mercado fonográfico em 2023. Segundo ela, a escolha pelo country vem de longa data: “Se você ainda não percebeu, o negócio da música está indo para o country”, disse durante o evento Billboard X NMPA Songwriter Awards.

Lana também já havia expressado sua vontade de trabalhar com o estilo em 2021, mencionando que possuía um álbum completo de regravações country inspirado em sucessos anteriores como Ride e Video Games. O álbum, inicialmente previsto para setembro, sofreu atrasos. Em entrevista à People, Lana explicou que precisou fazer uma “pausa energética” para garantir que o resultado correspondesse ao que ela imaginava.

“Quero que seja o que deveria ser”, revelou, sem confirmar uma nova data de lançamento. A produção de Lasso conta com Jack Antonoff, parceiro de longa data, além do compositor Luke Laird, com quem Lana colaborou durante visitas a cidades como Muscle Shoals, Nashville e Mississippi, todas com forte herança musical country.

Quanto às faixas, Lana ainda não confirmou a lista oficial, mas algumas músicas são aguardadas pelos fãs, como o cover de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, e “Prettiest Girl in Country Music”, escrita por Nikki Lane e apresentada em 2022. Há também uma colaboração especulada com a lendária Dolly Parton, embora nada tenha sido oficialmente anunciado.

Após o lançamento da colaboração com o rapper Quavo, “Tough”, em julho, Lana Del Rey continua a deixar os fãs ansiosos por seu próximo trabalho solo, que promete mostrar uma nova faceta da cantora, combinando seu estilo com a estética country e trazendo músicas que, segundo ela, são o que sempre quis fazer.

O que Lana Del Rey disse sobre demora para lançar ‘Lasso’

Os fãs de Lana Del Rey aguardam ansiosos pelo próximo álbum da artista, intitulado “Lasso”. Anunciado no início do ano, o disco marca o 10º trabalho de estúdio de Lana e será o primeiro de sua carreira a explorar o country, contando com colaborações de Jack Antonoff, produtor e vocalista do Bleachers, e Luke Laird, compositor renomado da música country.

Em recente entrevista à revista People, Lana explicou o que motivou a pausa no projeto. A cantora mencionou uma “pausa energética literal” que influenciou o ritmo do processo criativo, algo incomum em sua jornada musical. “Acho que todas as músicas saíram com um estilo americana e quero esperar para ver como está a atmosfera musical,” afirmou Lana, justificando que essa pausa seria necessária para garantir que o álbum capture a essência pretendida.

A cantora de “Born To Die” também destacou a importância de seguir seu instinto criativo. “Geralmente, não sinto que preciso de uma pausa no processo de criação, mas se houver uma pausa energética literal que quase pareça física, então tenho que esperar e não sei por quê,” acrescentou.

Questionada sobre a data de lançamento, Lana preferiu não definir prazos, mas expressou sua satisfação com o trabalho já realizado. “Veremos. Amo as músicas que tenho, então não quero transformá-las em algo malfeito, mesmo que seja super despojado,” explicou, reforçando que o álbum deverá refletir com autenticidade sua visão para o country e a música americana.