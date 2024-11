Corpo de Liam Payne já foi liberado? Novos detalhes

A família de Liam Payne (1993-2024) está empenhada em realizar o translado do corpo do cantor de Buenos Aires, Argentina, para a Inglaterra, onde o velório será realizado.

O ex-integrante do One Direction, de 31 anos, faleceu em 16 de outubro após cair de uma varanda do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires. Segundo o relatório de autópsia, a morte foi causada por uma série de ferimentos, incluindo sangramentos internos e externos.

Até o momento, o corpo de Payne ainda não foi liberado pelas autoridades argentinas, que aguardam a conclusão de exames toxicológicos para autorizar o traslado.

De acordo com fontes locais, os exames completos são essenciais para o andamento do processo, e não há uma data prevista para sua finalização. Geoff Payne, pai de Liam, permanece na Argentina e recebe apoio da Embaixada Britânica enquanto acompanha o andamento dos trâmites.

As investigações em torno da morte do cantor incluem a análise de celulares, computadores, câmeras de segurança do hotel e depoimentos de pessoas que estavam próximas de Liam durante sua estadia em Buenos Aires. Fontes da mídia internacional, como o TMZ, noticiaram que o exame toxicológico teria apontado a presença de substâncias como cocaína e crack no organismo do cantor.

No entanto, autoridades argentinas negam que o relatório oficial tenha sido concluído, ressaltando que o resultado final ainda não foi divulgado. Assim, a família Payne segue na expectativa de que o processo seja concluído em breve para que o corpo do cantor possa ser levado ao Reino Unido, onde o velório será realizado em uma cerimônia privada.

Detalhes sobre lançamento de música póstuma do Liam Payne

O mundo da música está prestes a ouvir novamente a voz de Liam Payne com o lançamento de seu primeiro single póstumo, “Do No Wrong”, que chegará às plataformas na próxima sexta-feira, 1º de novembro. A faixa, fruto de uma colaboração com o produtor premiado Sam Pounds, promete emocionar fãs ao redor do globo, que ainda se recuperam da perda do cantor, falecido tragicamente no mês passado.

Aos 31 anos, Payne, ex-integrante da icônica boyband One Direction, morreu em 16 de outubro após uma queda de uma varanda no terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires. A autópsia revelou que o impacto da queda resultou em múltiplos ferimentos internos e externos, chocando fãs e amigos que expressaram o luto e a admiração pelo cantor nas redes sociais.

Sam Pounds, parceiro e amigo de Payne, anunciou o lançamento com uma mensagem emocionada para a família do cantor e seus fãs. “Rezo para que essa música seja uma bênção, como Liam sempre sonhou”, escreveu Pounds no X. Ele também enviou uma mensagem especial para a irmã de Payne, Ruth Gibbons, e o filho do cantor, Bear, enfatizando o desejo de que a música traga conforto.

Para os fãs, “Do No Wrong” carrega um toque íntimo, já que o anúncio incluiu um vídeo inédito de uma sessão de estúdio recente em que Liam e Pounds aparecem discutindo sobre a produção da faixa e colaborando em ideias para o projeto.

A gravação, divulgada por Ruth Gibbons, mostra um momento de sintonia entre os dois, além de uma breve menção ao cantor Chris Brown, sugerindo o desejo de Payne de expandir o projeto com grandes nomes.

Após a perda do amigo, Pounds compartilhou homenagens emocionantes nas redes sociais, lembrando o cantor como “um artista talentoso, pai dedicado e um amigo divertido”. “É assim que sempre vou me lembrar de você, irmão. Fizemos músicas incríveis e bonitas que viverão para sempre”, declarou, compartilhando vídeos dos momentos que passaram juntos no estúdio.

“Do No Wrong” é aguardado como uma despedida emocionante e uma celebração do talento de Payne, garantindo que sua voz e legado permaneçam vivos na memória dos fãs e na história da música pop.