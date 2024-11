Como é o vídeo de ‘Rockstar’ da Lisa

Lisa, integrante do BLACKPINK, surpreendeu alunos da PS 282 Park Slope, uma escola no Brooklyn, ao assumir o papel de professora por um dia e gravar um clipe para seu sucesso solo, “Rockstar”. A aparição da estrela do K-pop foi destaque no programa “Celebrity Substitute”, no qual celebridades são convidadas a dar aulas para estudantes.

No episódio exibido na última terça-feira (29), Lisa ensinou coreografias para alunas do ensino fundamental, criando uma experiência inesquecível. Logo ao entrar na sala, a presença da cantora tailandesa causou comoção. As alunas gritaram ao ver a estrela, que incentivou a euforia: “Gritem mais e mais”, brincou.

Entre risadas e curiosidade, uma das garotas perguntou a Lisa se ela era realmente a verdadeira, ao que outra adicionou: “Como você ficou famosa?” Em resposta, Lisa divertiu as estudantes com um sorriso, respondendo de forma descontraída: “Eu não sei”.

Durante a aula, Lisa compartilhou o que é preciso para ser uma “Rockstar” e ensinou passos de dança da música, formando o “Grupo da Lisa” com as alunas. Esse momento especial foi registrado em um novo clipe de “Rockstar”, gravado na própria escola, onde a cantora e suas jovens alunas mostram a coreografia que aprenderam juntas.

Lançada em julho, “Rockstar” se tornou um dos grandes sucessos da carreira solo de Lisa, alcançando o topo do chart Billboard Global e também marcando presença no Billboard Brasil Hot 100, onde chegou à 60ª posição.

Com mais de 216 milhões de visualizações no clipe oficial, a música continua a consolidar a artista na cena musical internacional, enquanto os projetos do BLACKPINK permanecem em pausa para que cada integrante explore suas carreiras solo.

Tudo sobre ‘Mantra’ da Jennie, do BLACKPINK

Jennie, a estrela do BLACKPINK, acaba de lançar seu novo single solo, “Mantra,” e promete ser um verdadeiro hino para garotas de todo o mundo. Com um refrão envolvente, onde a artista celebra a autoconfiança e a beleza feminina, a música apresenta uma batida animada que rapidamente conquista o ouvinte.

“Esse mantra de garota bonita/ Esse que ostenta ‘cha/ Acabou de pousar em Los Angeles,” canta Jennie, enquanto o videoclipe exibe uma estética glamourosa em meio a carros esportivos e cenários luxuosos da cidade californiana.

Após uma fase de sucesso que incluiu sua estreia como atriz na série dramática da HBO, The Idol, e a colaboração com Matt Champion na faixa “Slow Motion,” Jennie agora se prepara para uma nova era em sua carreira solo. Ela também anunciou a criação de sua própria gravadora e empresa, OA, onde se sente animada por iniciar este novo capítulo.

“Mantra” é descrita pela artista como uma música que expressa empoderamento e positividade. “Acho que ‘Mantra’ deixará meus fãs felizes, mas também mostrará um novo lado meu como artista solo. É energético e empoderador, com uma mensagem para todas as minhas damas e garotas bonitas para se amarem pelo que são. Este é o seu hino,” declarou Jennie.

O videoclipe, dirigido por Tanu Muino, acompanha Jennie através de várias locações em Los Angeles, começando com uma cena cativante de uma garotinha cantando no banco de trás de um carro. A produção visual reflete o tema central de empoderamento feminino que a cantora desejava transmitir, solidificando ainda mais sua imagem como ícone de confiança e autoestima.