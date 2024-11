Destaque em publicação, Isabel Fillardis fala sobre desejo de ser protagonista em novela

A atriz Isabel Fillardis vive um dos momentos mais intensos de sua carreira. Entre o cinema, o teatro e a televisão, ela ainda encontra tempo para o lançamento de sua biografia e a dedicação aos três filhos. No mês da Consciência Negra, em conversa exclusiva com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a artista refletiu sobre a importância do combate ao racismo, a busca por representatividade e a responsabilidade de ser inspiração para uma nova geração de mulheres negras.

Em breve, ela estará nos cinemas ao lado de Glória Pires em “Sexa”, um filme que aborda com leveza e humor os dilemas femininos após os 50. Na entrevista, a famosa também falou sobre o impacto de projetos como o filme “Madame Durocher”, que estreia na próxima quinta-feira (7), onde mergulha na ancestralidade e na história das mulheres negras por meio da personagem Clara. Com 30 anos de carreira, a artista reflete sobre os avanços e desafios da representatividade nas artes e compartilha seu desejo de interpretar personagens complexos.

Isabel, como mulher negra e talentosa que é, você ainda tem esperança de ser protagonista de uma trama?

“Eu não vou dizer ‘esperança’, não, vou dizer objetivo. Eu acho que mereço, está na hora, tenho maturidade e dramaturgia suficientes para fazer uma protagonista. Mas eu não fico aguardando por isso, não, sabe? Eu venho buscando as minhas protagonistas no cinema, no teatro, que em breve teremos uma. Em outras frentes também, né? O meu protagonismo não se faz só na televisão. Ele se faz em várias outras fases das artes que eu venho atuando e abrindo caminhos. Agora, na literatura, daqui a pouco em roteiros, quem sabe em cinema. Tem muita coisa boa vindo por aí”.

Qual é o seu grande sonho como atriz? Existem projetos futuros ou personagens específicos que você deseja interpretar?

“Eu quero interpretar figuras humanas incríveis, diferentes, complexas, onde a gente possa abordar a psique humana, principalmente feminina. Quero falar muito de vários tipos de mulheres existentes nessa vida, provocar, afetar o público, transformar através do meu trabalho. Eu quero personagens assim, não nada tão específico”.