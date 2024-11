"Lasso": detalhes sobre o novo álbum de Lana Del Rey

O aguardado lançamento de Lasso, o décimo álbum de estúdio de Lana Del Rey, vem causando burburinho entre os fãs e na indústria musical. Após o bem-sucedido Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lançado em 2023, Lana tem mantido o mistério sobre seu novo projeto, optando por revelar poucos detalhes.

Em entrevista à Time, a artista explicou que prefere não criar expectativas prematuras. “No segundo em que você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas”, comentou, afirmando que gosta de deixar a música falar por si mesma. A mudança para uma sonoridade country tem sido uma das pistas mais comentadas sobre Lasso.

Assim como outros artistas de destaque como Post Malone e Beyoncé, Lana Del Rey explora o estilo que dominou o mercado fonográfico em 2023. Segundo ela, a escolha pelo country vem de longa data: “Se você ainda não percebeu, o negócio da música está indo para o country”, disse durante o evento Billboard X NMPA Songwriter Awards.

Lana também já havia expressado sua vontade de trabalhar com o estilo em 2021, mencionando que possuía um álbum completo de regravações country inspirado em sucessos anteriores como Ride e Video Games. O álbum, inicialmente previsto para setembro, sofreu atrasos. Em entrevista à People, Lana explicou que precisou fazer uma “pausa energética” para garantir que o resultado correspondesse ao que ela imaginava.

“Quero que seja o que deveria ser”, revelou, sem confirmar uma nova data de lançamento. A produção de Lasso conta com Jack Antonoff, parceiro de longa data, além do compositor Luke Laird, com quem Lana colaborou durante visitas a cidades como Muscle Shoals, Nashville e Mississippi, todas com forte herança musical country.

Quanto às faixas, Lana ainda não confirmou a lista oficial, mas algumas músicas são aguardadas pelos fãs, como o cover de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, e “Prettiest Girl in Country Music”, escrita por Nikki Lane e apresentada em 2022. Há também uma colaboração especulada com a lendária Dolly Parton, embora nada tenha sido oficialmente anunciado.

Após o lançamento da colaboração com o rapper Quavo, “Tough”, em julho, Lana Del Rey continua a deixar os fãs ansiosos por seu próximo trabalho solo, que promete mostrar uma nova faceta da cantora, combinando seu estilo com a estética country e trazendo músicas que, segundo ela, são o que sempre quis fazer.