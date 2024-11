Como música de Adele impactou Céline Dion

Um momento emocionante marcou o encontro entre duas das maiores vozes da música internacional em Las Vegas. Céline Dion e Adele protagonizaram uma cena tocante durante o show da britânica na última sexta-feira (1).

Ao notar a presença de Céline na plateia, Adele interrompeu sua apresentação e foi ao encontro da cantora canadense, visivelmente emocionada. As duas se abraçaram, trocando carinho e respeito mútuo, o que comoveu tanto o público quanto as artistas. Após o show, Céline Dion foi às redes sociais expressar sua gratidão à anfitriã da noite.

“Adele, somos muito gratos por você ter recebido a mim e minha família de volta ao Colosseum para seu show incrível! Sua apresentação foi espetacular, com uma produção linda. Amamos ver e ouvir você cantar… foi uma noite muito emocionante para todos nós”, escreveu a canadense, que estava acompanhada dos filhos gêmeos, Nelson e Eddy Angélil, de 14 anos.

Em um relato comovente, Céline revelou a importância das músicas de Adele em sua vida, especialmente nos últimos anos. Em 2022, Dion foi diagnosticada com a síndrome de pessoa rígida, condição que a afastou temporariamente dos palcos.

Ainda em recuperação, a cantora vem participando de eventos selecionados, incluindo o Grammy e a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde fez seu retorno aos palcos após cinco anos de ausência.

A voz de “My Heart Will Go On” compartilhou um tributo pessoal a Adele, agradecendo pela inspiração e suporte emocional que encontrou nas músicas da colega. “Sua música teve um grande impacto na minha vida e é muito importante para mim, especialmente nos últimos anos”, escreveu Céline.

“Estou muito feliz por você e desejo que todos os seus sonhos se realizem. Você está em uma classe própria… e merece tudo de melhor! Obrigada para sempre, Adele. Com todo o meu amor, Céline.”

A estrela britânica Adele surpreendeu seus fãs ao anunciar recentemente que fará uma pausa prolongada nos shows após finalizar sua residência em Las Vegas. Agora, para a tristeza dos fãs brasileiros, a possibilidade da cantora vir pela primeira vez ao país ficou mais incerta.

E se tem uma coisa que a Adele tem no Brasil é público. A plataforma de streaming Deezer destaca um pico de crescimento de 145% em streams, após sua performance ser anunciada no BRIT Awards.

Além disso, a Deezer também divulgou que a maioria dos ouvintes da cantora reside nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Entre eles, 75% são homens e 35% são mulheres, principalmente na faixa etária de 25 a 45 anos.

Agora, a cantora cumpre a agenda de shows da reta final da turnê Weekends with Adele, no dia 23 de novembro. As apresentações vêm sendo realizadas no Teatro Coliseum do Caesars Palace, em Las Vegas, nos EUA.