Luísa Sonza planeja carreira internacional? O que se sabe

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, deixou claro que está de olho na carreira internacional durante sua última apresentação no Qualistage, no Rio de Janeiro. No show de sábado (2), ela contou com a presença do cantor venezuelano La Cruz, de 28 anos, com quem dividiu o palco na performance do single “Rough”.

Em entrevista ao UOL, Luísa destacou que está começando a traçar seu caminho para expandir seu trabalho fora do Brasil. “Estamos aproveitando esse momento do ‘Escândalo Íntimo’ para focar lá fora”, afirmou. Com o Grammy Latino em vista, onde concorre com o álbum Escândalo Íntimo e a música “Chico”, Luísa se prepara para um novo passo na carreira.

A cantora expressou o desejo de construir sua trajetória internacional de forma gradual. “Quero fazer tudo com calma, sem pressa. Muita coisa que estou fazendo agora não é para o momento imediato, mas para construir algo sólido a longo prazo”, explicou. Durante o show, Luísa encantou o público com um repertório que somou mais de duas horas de hits, incluindo uma apresentação exclusiva de “Rough” ao lado de La Cruz.

Mesmo com um atraso inicial devido a problemas com o voo, Luísa compensou com um show repleto de momentos interativos e emocionantes. Em uma sequência energética, cantou sucessos como “A Dona Aranha” e “Anaconda”, divertindo-se com o público ao fazer pausas descontraídas. “Vou dar uma sentada porque esse começo é babado”, brincou.

Em um dos momentos mais espontâneos, a cantora homenageou Marília Mendonça a capella e exibiu o quadro de uma fã no palco. O show, que incluiu um setlist variado e espontâneo, teve direito a bis com pedidos do público, nos quais Luísa atendeu cantando faixas extras, como “Pior Versão de Mim” e “Romance em Cena”.

Além de sua indicação ao Grammy, Luísa falou sobre o sonho de ganhar o prêmio, que considera uma conquista importante. “É um sonho para qualquer artista, e comigo não é diferente. Quero ganhar, mas já me sinto realizada com essas duas indicações”, declarou.

Tudo sobre a versão deluxe de ‘Escândalo Íntimo’ de Luísa Sonza

Luísa Sonza lançou a aguardada versão deluxe de seu álbum de sucesso Escândalo Íntimo. O projeto, que já acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais desde seu lançamento original em agosto de 2023, agora chega com novidades e parcerias inéditas, prometendo agradar ainda mais os fãs.

Entre os destaques do álbum deluxe está a nova colaboração de Luísa com Simone Mendes na faixa O Que Deu Errado, uma canção no estilo sertanejo raiz que já vem sendo antecipada nas redes sociais da cantora.

Além disso, outras parcerias reforçam a diversidade de gêneros do projeto. Pior Versão de Mim conta com a participação da dupla Jorge & Mateus, enquanto Rough, uma mistura de inglês e espanhol, é uma colaboração com o venezuelano Alfonso La Cruz.

Os fãs também poderão conferir uma versão em inglês de Chico e um remix de La Muerte, parceria de Luísa com a rapper dominicana Tokischa, que ganhou uma nova roupagem assinada pelo DJ britânico TroyBoi.

Escândalo Íntimo já havia conquistado o público com suas 24 faixas originais e certificado de diamante, contabilizando mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo. Agora, a versão deluxe traz cinco novas colaborações e promete expandir ainda mais o universo musical do disco.

Em nota, Luísa comentou sobre o lançamento: “Não poderia ter melhor forma de celebrar o sucesso de ‘Escândalo Íntimo’ do que com mais novidades. Quis trazer versões novas, música inédita e mais coisas que completam o universo do disco. Está sendo um momento muito especial, com a estreia de um novo show no Rock in Rio, o lançamento do Deluxe e a comemoração de 1 ano do lançamento do álbum”.

Além do lançamento do álbum deluxe, Luísa também comemora sua indicação ao Grammy Latino. A faixa Chico foi indicada na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, e o próprio Escândalo Íntimo concorre a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, consolidando o sucesso da cantora no cenário musical.