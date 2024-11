O que se sabe sobre parceria de Duda Beat e Pabllo Vittar

Os fãs de Duda Beat e Pabllo Vittar podem comemorar: a parceria entre as duas artistas finalmente sairá do papel. A novidade foi confirmada por Duda Beat durante uma festa recente, onde a cantora de 37 anos compartilhou detalhes sobre o novo hit.

“Essa é uma parceria muito aguardada pelos nossos fãs. Há quase três anos manifestamos o desejo de colaborar uma com a outra, e finalmente essa parceria linda vai acontecer. É uma música envolvente, com a cara do verão”, revelou Duda, antecipando que a faixa promete embalar a estação.

A música, intitulada “Aí Que Calor”, será lançada nesta terça-feira, 5 de novembro, às 21h, e já está gerando grande expectativa. Duda também aproveitou o momento para expressar sua admiração por Pabllo, de 31 anos.

“A Pabllo foi uma das primeiras artistas a me notar; lembro que, quando a vi postar e repostar ouvindo Sinto Muito, fiquei muito emocionada. Poder dizer hoje que ela é minha amiga é uma alegria enorme para mim,” contou a cantora, emocionada com a trajetória das duas.

A parceria representa um marco para ambas as artistas, que são conhecidas por seus estilos únicos e pela forte conexão com o público. Segundo Duda, a amizade e a admiração mútua tornaram a colaboração ainda mais especial, resultando em um som vibrante e dançante, com a promessa de ser um dos grandes sucessos do verão.

Duda Beat recorda que sofreu preconceito linguístico na carreira

Duda Beat, de 36 anos, participou do programa Sábia Ignorância, apresentado por Gabriela Prioli no GNT, e compartilhou experiências marcantes de sua carreira. A cantora pernambucana, que mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades, revelou ter enfrentado preconceito no início de sua trajetória musical.

Durante a entrevista, Duda Beat recordou um episódio em que um renomado produtor afirmou que seu sotaque poderia ser um obstáculo para o sucesso de sua música no Sudeste do Brasil.

“Lembro que quando fiz meu disco, um produtor super renomado ouviu e elogiou, mas disse que eu deveria mudar o sotaque, porque não ia pegar no Sudeste. Tive resistência das minhas músicas tocarem em rádio por causa disso, falavam que tinha elementos demais na minha canção,” relatou a artista.

Ela também falou sobre sua abordagem inovadora na música. Duda Beat explicou que, ao criar seu primeiro álbum, focou em misturar referências pessoais de maneira única, o que acabou marcando sua estreia no cenário pop alternativo.

“Juntei meu sonho de fazer a música do jeito que eu queria com a necessidade de inovar. Trazer elementos que ouvi a vida inteira e transformá-los em algo novo foi crucial. O primeiro disco não teve apenas um hit, o hit foi o disco inteiro,” afirmou.

Além disso, Duda Beat contou que inicialmente sonhava em ser médica para ajudar financeiramente o pai, mas mudou de rumo após participar de um curso de meditação que durou 10 dias.

“Durante o curso, entrei no banheiro e comecei a chorar muito. Foi uma experiência intensa e reveladora. Na época, pensava em ser médica, advogada ou engenheira, profissões que não tinham a ver com quem eu realmente era. Percebi que deveria ter seguido meu verdadeiro caminho desde sempre,” declarou.