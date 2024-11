Liam Payne: novos detalhes sobre funeral do ex-1D

O funeral de Liam Payne, ex-integrante da famosa boy band One Direction, está programado para acontecer nesta semana no Reino Unido, após sua trágica morte em 16 de outubro. O cantor faleceu ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, e o traslado de seu corpo está previsto para as próximas horas, com chegada ao Reino Unido até, no máximo, quarta-feira.

De acordo com informações do jornal argentino La Nacion, Liam será velado na St Paul’s Cathedral, localizada em Wolverhampton, sua cidade natal. O pai de Liam, Geoff Payne, viajou à Argentina para acompanhar as investigações sobre a morte do filho, que inicialmente deveriam durar de quatro a cinco dias, mas acabaram se estendendo por duas semanas.

As circunstâncias da morte de Liam Payne foram trágicas e preocupantes. Ele caiu de uma altura de cerca de 13 metros, e a necropsia revelou que sofreu 25 ferimentos, com a morte sendo confirmada instantaneamente. Informações indicam que a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo”, que poderia estar “sob influência de drogas ou álcool”.

A perda de Liam Payne deixou seus fãs e amigos devastados, e a cerimônia de despedida promete ser um momento de grande emoção e lembranças para aqueles que acompanharam sua carreira e trajetória na música.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Corpo de Liam Payne já foi liberado? Novos detalhes

A família de Liam Payne (1993-2024) está empenhada em realizar o translado do corpo do cantor de Buenos Aires, Argentina, para a Inglaterra, onde o velório será realizado.

O ex-integrante do One Direction, de 31 anos, faleceu em 16 de outubro após cair de uma varanda do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires. Segundo o relatório de autópsia, a morte foi causada por uma série de ferimentos, incluindo sangramentos internos e externos.

Até o momento, o corpo de Payne ainda não foi liberado pelas autoridades argentinas, que aguardam a conclusão de exames toxicológicos para autorizar o traslado.

De acordo com fontes locais, os exames completos são essenciais para o andamento do processo, e não há uma data prevista para sua finalização. Geoff Payne, pai de Liam, permanece na Argentina e recebe apoio da Embaixada Britânica enquanto acompanha o andamento dos trâmites.

As investigações em torno da morte do cantor incluem a análise de celulares, computadores, câmeras de segurança do hotel e depoimentos de pessoas que estavam próximas de Liam durante sua estadia em Buenos Aires. Fontes da mídia internacional, como o TMZ, noticiaram que o exame toxicológico teria apontado a presença de substâncias como cocaína e crack no organismo do cantor.

No entanto, autoridades argentinas negam que o relatório oficial tenha sido concluído, ressaltando que o resultado final ainda não foi divulgado. Assim, a família Payne segue na expectativa de que o processo seja concluído em breve para que o corpo do cantor possa ser levado ao Reino Unido, onde o velório será realizado em uma cerimônia privada.