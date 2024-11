Descubra o valor da fortuna de Harry Styles

A semana é de celebração para Harry Styles, que não só foi eleito o músico mais sexy do mundo pela People, mas também teve sua fortuna avaliada em impressionantes R$ 1,494 bilhões pela Heat Magazine. Com esse patrimônio, ele se torna o britânico mais rico entre artistas na faixa dos 30 anos.

O crescimento significativo da fortuna de Harry se deve em parte ao sucesso da “Love On Tour”, que se consolidou como a quinta turnê de maior bilheteria de todos os tempos. Durante a turnê, o ex-integrante do One Direction fez uma passagem memorável pelo Brasil em 2022, com shows lotados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na lista de cantores britânicos mais ricos, Dua Lipa ocupa a segunda posição, com uma fortuna avaliada em R$ 776,88 milhões. Recentemente, ela lançou seu terceiro álbum de estúdio, Radical Optimism, e está atualmente em turnê para promovê-lo.

Confira a lista dos cantores britânicos mais ricos:

Harry Styles – R$ 1,494 bilhões Dua Lipa – R$ 776,88 milhões Lewis Capaldi – R$ 227,08 milhões Jorja Smith – R$ 102,34 milhões Sam Fender – R$ 97,46 milhões Aitch – R$ 74,7 milhões Becky Hill – R$ 63,49 milhões Jake Bugg – R$ 54,53 milhões Raye – R$ 38,84 milhões AJ Tracey – R$ 29,88 milhões