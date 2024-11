Bruno Mars: o que cantor fez no Brasil em um mês

Nesta segunda-feira (4), Bruno Mars completa um mês de sua turnê no Brasil, e os fãs têm muito o que comemorar. O cantor, que já se tornou quase um brasileiro, realizou 14 shows pelo país, incluindo uma apresentação final marcada para esta terça-feira (5) em Belo Horizonte.

Durante esse período, ele não apenas encantou o público com suas músicas, mas também compartilhou momentos especiais e se envolveu em diversas experiências culturais.

As apresentações foram marcadas por participações especiais, como as do cantor Thiaguinho e da icônica dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó em São Paulo. O artista não hesitou em expressar sua alegria ao cantar ao lado de Thiaguinho, agradecendo ao tecladista John Fossitt por sua colaboração.

Uma data especial foi o dia 8 de outubro, quando Bruno comemorou seu 39º aniversário em São Paulo. Ele se divertiu ao compartilhar um bolo temático com os fãs, que cantaram “parabéns para você” em português em um bar do hotel Rosewood. Vestindo um boné do Brasil, ele mostrou sua conexão com o país de maneira carinhosa.

Os shows em Brasília também trouxeram momentos emocionantes, como uma homenagem à saudosa Marília Mendonça, durante a qual o tecladista tocou “Infiel” enquanto imagens da cantora eram projetadas. Em um momento inusitado, Bruno teve que interromper sua apresentação devido a uma invasão de mosquitos no palco, um episódio que divertiu e surpreendeu o público.

Bruno Mars também se destacou ao usar bordões em português, como “gatinha” e “gostosa”, fazendo os fãs vibrarem ainda mais. Ele apresentou uma nova música, “APT.”, em parceria com a cantora Rosé, do Blackpink, e até dançou ao lado dela em uma aparição na janela do hotel no Rio de Janeiro. Além disso, o cantor aproveitou para assistir ao clássico de futebol Flamengo e Fluminense no Maracanã.

O artista também foi visto em um bar da Vila Madalena, em São Paulo, onde passou um tempo descontraído antes de sua primeira apresentação. Informações não confirmadas indicam que Bruno pode ter realizado uma festa privada no Hotel Rosewood após um dos shows, mantendo o clima festivo durante sua passagem pelo Brasil.

Quem é Rosé? Cantora tem feat com Bruno Mars

A cantora Rosé, integrante do Blackpink, e o renomado Bruno Mars conquistaram o mundo com sua recente colaboração na música “APT.”, que alcançou o primeiro lugar no Spotify Global em tempo recorde. Com mais de 11,5 milhões de streams em apenas 24 horas, a parceria vem marcando um momento importante na carreira de ambos os artistas.

Embora os fãs tivessem grandes expectativas de ver Rosé performar ao vivo com Bruno Mars durante seus shows no Rio de Janeiro, a estrela do K-Pop não subiu ao palco. No entanto, o sucesso da faixa fala por si, solidificando ainda mais a trajetória solo da cantora.

Rosé, cujo nome verdadeiro é Roseanne Park, nasceu na Nova Zelândia e foi criada na Austrália antes de se mudar para a Coreia do Sul, onde se tornou parte do Blackpink. Ela passou anos como trainee na YG Entertainment, refinando suas habilidades artísticas.

Hoje, além de dominar os palcos ao lado de Jennie, Lisa e Jisoo, Rosé também é um ícone na indústria da moda, sendo destaque em grandes desfiles e campanhas de grifes como Saint Laurent.

“APT.” estreou no topo das paradas em diversos países e quebrou recordes no YouTube, com o videoclipe ultrapassando 107 milhões de visualizações nos primeiros dias.