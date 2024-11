Por que Stevie Nicks votou pela primeira vez aos 70 anos

Em uma recente entrevista à MSNBC, Stevie Nicks compartilhou sua experiência sobre a política americana e como só decidiu votar pela primeira vez aos 70 anos. A icônica cantora de 76 anos expressou seu arrependimento por não ter se envolvido antes nas eleições, afirmando: “Nunca votei até os 70, mas me arrependo disso. Eu disse isso a todos nos palcos nos últimos dois anos. Me arrependo, e não tenho muitos arrependimentos.”

Relembrando seu passado, Nicks admitiu que havia encontrado “diversas desculpas” para evitar o voto, como a falta de tempo e a ocupação com sua carreira. “Você não teve uma hora do seu tempo para ir e votar?”, questionou, refletindo sobre a importância de participar ativamente do processo eleitoral.

Agora, Nicks está determinada a se engajar politicamente, destacando a necessidade de reverter a revogação da decisão Roe vs. Wade. “Precisamos encontrar uma forma de trazer Roe vs. Wade de volta,” afirmou, sublinhando a urgência da questão. Além disso, a cantora expressou seu apoio a Kamala Harris, a quem chamou de “farol” para salvar o mundo, refletindo sobre o papel vital que os músicos desempenham na conscientização política e social.

Nicks mencionou que, durante os anos 50 e 60, muitos artistas, como Bob Dylan e Joan Baez, usavam suas músicas como forma de protesto, e ela incentiva os músicos atuais a fazerem o mesmo. Recentemente, ela lançou o single The Lighthouse, que aborda a luta pelos direitos reprodutivos, destacando a necessidade de resistência e ação.

A cantora reforçou sua mensagem ao dizer que, independentemente de quem vença as eleições, “o farol precisa continuar brilhando sua luz e impedindo os navios de se chocarem nas rochas.” Com essa nova perspectiva, Stevie Nicks espera inspirar outros a se engajar na política e na defesa dos direitos fundamentais.

Qual a inspiração de Stevie Nicks para ‘The Lighthouse’

Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac, voltou aos holofotes com o lançamento de seu novo single, The Lighthouse. A canção, carregada de simbolismo, é um grito de guerra em apoio à luta pelos direitos das mulheres, com foco na saúde reprodutiva, especialmente após a revogação de Roe v. Wade em 2022, que retirou o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos.

Na faixa, Nicks canta versos poderosos como “Eles vão tirar sua alma, tirar seu poder / A menos que você se levante, tome de volta”. Esses trechos refletem seu desejo de inspirar as mulheres a retomarem o controle de seus corpos e lutarem pelos seus direitos. A canção começa de forma melódica, mas logo se transforma em um rock explosivo, reforçando a urgência da mensagem.

Em um videoclipe lançado simultaneamente, Nicks aparece dentro de um farol real, com vistas para mares tempestuosos, uma metáfora para a turbulência enfrentada pelas mulheres americanas. As cenas também incluem imagens de marchas pelos direitos das mulheres, reforçando a conexão entre a música e o ativismo social.

Nicks revelou que escreveu The Lighthouse pouco após a decisão da Suprema Corte dos EUA de reverter Roe v. Wade. A cantora explicou que, ao assistir a uma reportagem sobre as implicações dessa decisão, sentiu-se compelida a transformar sua frustração em arte.

“Eu sempre disse a mim mesma: ‘Esta pode ser a coisa mais importante que já fiz’”, afirmou a artista, destacando seu compromisso em defender as mulheres e suas futuras gerações.

Este não é o primeiro trabalho de Nicks com foco em questões sociais. Em 2020, a artista lançou Show Them the Way, inspirado no movimento pelos direitos civis, e em 2022, fez um cover de For What It’s Worth, que se tornou um símbolo do movimento anti-guerra durante a Guerra do Vietnã.