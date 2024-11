Liam Payne: corpo do cantor é liberado para velório

Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Liam Payne: novos detalhes sobre funeral do ex-1D

O funeral de Liam Payne, ex-integrante da famosa boy band One Direction, está programado para acontecer nesta semana no Reino Unido, após sua trágica morte em 16 de outubro. O cantor faleceu ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, e o traslado de seu corpo está previsto para as próximas horas, com chegada ao Reino Unido até, no máximo, quarta-feira.

De acordo com informações do jornal argentino La Nacion, Liam será velado na St Paul’s Cathedral, localizada em Wolverhampton, sua cidade natal. O pai de Liam, Geoff Payne, viajou à Argentina para acompanhar as investigações sobre a morte do filho, que inicialmente deveriam durar de quatro a cinco dias, mas acabaram se estendendo por duas semanas.

As circunstâncias da morte de Liam Payne foram trágicas e preocupantes. Ele caiu de uma altura de cerca de 13 metros, e a necropsia revelou que sofreu 25 ferimentos, com a morte sendo confirmada instantaneamente. Informações indicam que a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo”, que poderia estar “sob influência de drogas ou álcool”.

A perda de Liam Payne deixou seus fãs e amigos devastados, e a cerimônia de despedida promete ser um momento de grande emoção e lembranças para aqueles que acompanharam sua carreira e trajetória na música.